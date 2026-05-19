"Hubo muchos atropellos, muchas violaciones a sus derechos, no solamente como ser humano sino como adolescente": madre de Samantha Hernández, la menor que excarceló el régimen de Venezuela

Ámbar Castillo, madre de Samantha Hernández, la menor de 16 años excarcelada por el régimen chavista en Venezuela, se refirió en una entrevista con el programa La Noche de NTN24 a la situación de su hija tras estar privada de su libertad desde noviembre de 2025 de manera arbitraria.

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Con la voz entrecortada y con lágrimas en su rostro, Castillo dijo estar muy feliz tras conocer la noticia sobre la excarcelación de su pequeña. “No me cabe en el corazón la felicidad que tengo (...) anoche a las 8 me dieron la noticia”, relató.

Pese a que Samantha recuperó su libertad, la mujer enfatizó que no es plena la medida y que actualmente pesa sobre ella “una medida sustitutiva”. Sin embargo, dijo que prefiere dicho escenario a que esté sufriendo tras las rejas y viviendo las infamias de la dictadura.

“Vamos a luchar para que tenga libertad plena, vamos hasta las últimas consecuencias, demostrando que mi hija no es ninguna terrorista”, sentenció.

Por otro lado, agradeció a quienes hicieron posible el hecho de que saliera de prisión.

“Mi mamá, mi papá fueron a buscarla… Nos llamaron los abogados y nos dijeron 'váyanse para donde está Samantha que ya la van a excarcelar'.. eso fue un correcorre de pura felicidad”, relató.

Durante siete meses, Samantha Hernández estuvo privada de la libertad bajo acusaciones del régimen de ser supuestamente terrorista. Ante eso, su madre indicó que “fueron muchos meses de daño emocional y psicológico”.

“Pasamos momentos muy duros, muy difíciles, pero bueno, se logró”, dijo, subrayando que las primeras palabras de su hija al salir de la cárcel fueron en relación a lo vivido en el encierro.

“Hubo muchos atropellos, muchas violaciones a sus derechos, no solamente como ser humano sino como adolescente”, añadió.