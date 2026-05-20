"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" con Cuba en un mensaje especial en video que fue publicado mediante las redes sociales.

“En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez en un país independiente, pero sé que hoy, quienes llaman a su isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de sus sufrimientos y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos, no solo para aliviar la crisis actual sino también para construir un futuro mejor”, comenzó su discurso, el cual fue publicado en el marco del Dia de la Independencia en la isla.

Continuó diciendo que la razón por la que la isla se ve obligada a vivir 22 horas sin electricidad no es por el bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN "Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba o

“Como ustedes saben, llevan años sufriendo apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible y alimentos es porque quienes controlan sus país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, añadió.

Se refirió a Raúl Castro y la fundación de la empresa Gaesa: “Esta empresa es propiedad de las fuerzas armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto del gobierno actual”, dijo.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos agregó que “Cuba no está controlada por ninguna revolución sino por Gaesa”, lo que argumentó como “un Estado dentro del Estado que no le rinde cuentas a nadie”.

“El único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa”, sentenció.

VEA TAMBIÉN Donald Trump se refirió a la vestimenta deportiva que utilizó Marco Rubio similar a la de Nicolás Maduro cuando fue capturado o

Finalmente, el secretario Rubio aseguró que Estados Unidos está ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ser distribuidos directamente al pueblo por la Iglesia católica u otro grupo caritativo.

“Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanentemente, ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país como viven sus familiares en EE. UU. u otros países del mundo”, finalizó.

“El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba, no solo Gaesa, donde ustedes los cubanos de a pie puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante”, subrayó.

“En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países, y actualmente lo único que se interpone en el camino hacía un mejor futuro son quienes controlan su país”, añadió.

El mensaje de Rubio se divulga cuando se espera que, en unas horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años.