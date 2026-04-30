"Teníamos muchas ansias de volver": directivo de American Airlines habla de primer vuelo comercial de Miami a Caracas tras siete años y recuerda dato de 1987

Este jueves 30 de abril aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el primer vuelo comercial directo de American Airlines procedente de Miami.

Tal situación marca la reanudación de una ruta clave para muchos venezolanos, tras siete años de suspensión.

Los vuelos directos, vale mencionar, estaban suspendidos desde 2019 debido a la ruptura de relaciones diplomáticas y tensiones políticas.

A propósito de esta noticia, José Freig, vicepresidente de operaciones internacionales de American Airlines, ofreció una rueda de prensa en la terminal aérea venezolana.

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"Es un orgullo estar aquí en Venezuela el día de hoy. Darle las gracias al encargado de negocios de Estados Unidos, a nuestros clientes", dijo Freig.

Luego, el directivo expresó: "Tenemos una historia muy rica aquí en Venezuela desde 1987, nos da mucho gusto".

"Es un día histórico, estar en presencia de nuestro primer vuelo, después de siete años, teníamos muchas ansias de volver", adicionó.

Bajo la presión de la Casa Blanca sobre Miraflores y tras la captura de Nicolás Maduro, el retorno de esta conexión aérea representa un paso significativo para la movilidad.

Tras la suspensión de vuelos directos en 2019, los venezolanos viajaban de Maiquetía a Miami principalmente haciendo conexión en terceros países, siendo Panamá y Colombia las rutas más comunes.