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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Underworld y Disclosure hacen parte del Baum Festival 2026: Bogotá se prepara para una de las mejores fiestas electrónicas del año

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Fiesta electrónica / FOTO: EFE
Fiesta electrónica / FOTO: EFE
El evento que reúne los mejores DJ’s de la escena local e internacional se realizará el próximo 22 y 23 de mayo en Corferias.

Lo mejor de la música electrónica se toma la capital colombiana. Baum Festival 2026 está listo con una nómina de lujo conformada por Djs nacionales e internacionales y promete ser una de las mejores fiestas del año en el país.

La cita será el próximo 22 y 23 de mayo en Corferias y entre los Djs confirmados que harán bailar sin parar a todos los asistentes está la leyenda Underworld y otros nombres reconocidos como Disclosure, Richie Hawtin, Nina Kraviz, Vini Vici, Joseph Capriati, entre otros.

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La organización ya reveló hace unos días el line up del festival, dejando ver la variedad de estilos que estarán reunidos en el festival, se espera pronto conocer los horarios para que los sistentes puedan armar la famosa “ruta de baile”.

El día 22 de mayo Disclosure será el acto principal, pero hay varios actos imperdibles como el B2B de 6EJOU y SNTS, Boys Noize, Joseph Capriati, Kuko, Onlynumbers, Otta, Pawlowski, Pegassi, Supergloss, Richie Hawtin, entre otros.

El 23 también tiene una nómina de lujo empezando por el acto principal que lo encabeza Underworld, conocido mundialmente por el clásico ‘Born Slippy’, y en el transcurso del día se presentarán Adrian Mills, Alarico hará un B2B con Yanamaste, Fenrick, Franck, Dj Rush, Nina Kraviz, Parfait, Planetary Assault System, Vini Vici, Serafina y muchos más.

Quedan pocos días para que Bogotá vibre con lo mejor de la electrónica mundial, así que se recomienda a los asistentes tener la mejor actitud para disfrutarlo con sus amigos y a quienes tienen ganas de ir que no vayan a dejar pasar esta súper fiesta.

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