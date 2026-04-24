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Viernes, 24 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Nuevo golpe contra el régimen de Irán: Estados Unidos congela millones de dólares en criptomonedas

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Teherán, Irán - AFP
Teherán, Irán - AFP
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que "seguirá degradando sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos".

Este viernes, Estados Unidos anunció un nuevo golpe contra el régimen de Irán al congelar 344 millones de dólares en criptomonedas, lo que impacta directamente sus finanzas.

Así lo confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo que la dependencia "seguirá degradando sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos".

Añadió que el departamento estaba imponiendo sanciones a "múltiples cuentas bancarias vinculadas a Irán", lo que provocó la congelación de fondos.

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La medida se interpreta como otro intento de Washington por aumentar la presión sobre el régimen, en medio de las interrupciones en el suministro de energía provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

El anuncio llega, además, en momentos en los que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto un viaje el sábado a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con autoridades del régimen sobre cómo poner fin al conflicto.

La situación en Medio Oriente escaló el 28 de febrero luego de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en conjunto contra objetivos del régimen en Irán, acabando con altos cargos, incluido el líder supremo Ali Jamenei.

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Según un funcionario de Estados Unidos, quien habló en bajo condición de anonimato, el país está combatiendo tanto los métodos habituales de evasión de sanciones, como las empresas fachada, las tecnologías más recientes, los activos digitales del régimen.

Y añadió que el Departamento del Tesoro mantiene un diálogo activo con las instituciones financieras, incluidas las plataformas de intercambio de activos digitales.

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