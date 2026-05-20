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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
La acusación se hace por la participación directa del dictador cubano en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Un tribunal federal en el sur de Florida presentará este miércoles 20 de mayo una acusación formal contra Raúl Castro, dictador cubano de 94 años, por su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

La imputación se basa en un audio de 1996 revelado por el Nuevo Herald de Miami, que demostraría que Castro no solo dio una orden general, también participó activamente en el proceso de toma de decisiones.

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Aunque tanto Raúl como su hermano Fidel Castro, quien entonces encabezaba el régimen, asumieron públicamente la responsabilidad del derribo de las aeronaves en aguas internacionales, nunca fueron procesados judicialmente. Solo en 2019, durante la primera administración de Donald Trump, Raúl Castro fue sancionado cuando el Departamento de Estado lo señaló por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.

El congresista republicano por Florida Carlos Giménez afirmó en rueda de prensa que "es un día glorioso para el pueblo de Cuba" y señaló que "por fin se hace justicia después de décadas".

Giménez agregó: "Esto es un mensaje del presidente Trump. El mensaje es para Raúl Castro que sí, ahora viene a la justicia. Y es lamentable que nada más es un cargo sobre lo que hizo ese día. Porque Raúl Castro tiene mucho, muchos más delitos que podemos encausar".

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Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar lanzó un mensaje directo a la familia Castro: "Todo indica que Raúl Castro lo van a poner en la lista de los malos".

Salazar calificó el día como "glorioso porque la ayuda ha llegado y porque los Estados Unidos, después de 65 años, han decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas".

Esta acusación tiene lugar en un contexto de presión sin precedentes desde Washington sobre la dictadura a cargo desde 2018 por Miguel Díaz-Canel.

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