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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Mujeres

"Nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos": Magda Victoria Acosta, voz influyente en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia

mayo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Magda Victoria Acosta Gualteros, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), habló en Mujeres de Ataque de NTN24.

Magda Victoria Acosta Gualteros representa una de las voces más influyentes en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia.

Como magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y vicepresidenta de Acceso a la Justicia con Enfoque de Género de la Red Interamericana de Enlaces de Género de los Poderes Judiciales, esta egresada de la Universidad Externado de Colombia lidera iniciativas que buscan garantizar igualdad en el sistema judicial.

La magistrada obtuvo una votación histórica en el Congreso de la República para su elección, alcanzando prácticamente la totalidad de los votos posibles entre Senado y Cámara.

"Más que un voto es una gran responsabilidad, es sentir que se tiene el respaldo de todos los partidos políticos", afirmó la magistrada, quien describe su labor como "impartir justicia de la mejor manera y siempre mirando ese criterio de equidad".

La Comisión de Disciplina Judicial, donde Acosta ejerce como magistrada, funciona como el juez del juez, velando por la integridad, transparencia e idoneidad en la administración de justicia.

"Administrar justicia en Colombia no es fácil, tiene un componente mayor por nuestra sociedad", explicó, destacando que evaluar la conducta ética "demanda además nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos".

Uno de los principales desafíos que identifica la magistrada es el acceso a la justicia con enfoque de género.

"Una mujer no accede a la justicia de la misma manera que un hombre. Y es apenas lógico por todo lo que llevamos de generación en generación", señaló.

Durante 2024, cuando la Comisión de Disciplina Judicial dirigió la comisión de género de la rama judicial, Acosta-Gualtero lideró la iniciativa "la perspectiva de género como un componente ético de la administración de justicia".

El mayor reto identificado por la magistrada es la representación femenina en altas cortes. "Solamente el 15 o 18 por ciento de las altas cortes estén sentadas mujeres", advirtió, contrastando con una equidad 50-50 en cargos de carrera judicial.

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