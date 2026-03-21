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Sábado, 21 de marzo de 2026
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estrecho de Ormuz

Estados Unidos asegura que ha debilitado la amenaza de Irán en el estrecho de Ormuz

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Buques navegando por el estrecho de Ormuz - Foto de referencia: EFE
Buques navegando por el estrecho de Ormuz - Foto de referencia: EFE
El aumento de la tensión en dicha demarcación ha provocado un fuerte incremento en los precios del petróleo.

Este sábado, el Ejército de Estados Unidos informó que la capacidad de Irán para poner en riesgo el estrecho de Ormuz se ha visto disminuida, luego de un bombardeo realizado la semana en curso contra una instalación subterránea donde se almacenaban misiles de crucero.

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El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central (CENTCOM), explicó en un video difundido en X que no solo se destruyó el complejo, sino también infraestructuras de inteligencia y sistemas de radar utilizados para vigilar el tránsito marítimo.

Según Cooper, “estas acciones han reducido la capacidad iraní de afectar la navegación en la zona”, y aseveró que continuarán atacando este tipo de objetivos.

El oficial indicó además que se emplearon varias bombas de 5.000 libras (más de dos toneladas) contra una instalación fuertemente protegida ubicada en la costa iraní.

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Aunque el uso de bombas antibúnker ya había sido revelado previamente, ahora se dieron más detalles sobre su impacto, en un contexto de creciente presión para que Washington limite las consecuencias del conflicto en los mercados energéticos y el comercio global.

El aumento de la tensión en el estrecho ha provocado un fuerte incremento en los precios del petróleo.

Por su parte, el presidente Trump criticó el viernes a los países de la OTAN, calificándolos de “cobardes”, y les pidió reforzar la seguridad en el estrecho.

También señaló que Estados Unidos estaría cerca de alcanzar sus objetivos militares y evalúa reducir su presencia en Oriente Medio.

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Tras el pronunciamiento de Trump, más de 20 países denunciaron este 21 de marzo el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

"Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europeos, pero que también incluye Emiratos Árabes Unidos y Baréin.
Las represalias del régimen iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei amenazan una de las arterias energéticas más sensibles del planeta. Varios petroleros han sido alcanzados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Los riesgos para el transporte marítimo comercial se han disparado en las últimas semanas, lo que eleva el riesgo para el suministro mundial de crudo.

El estrecho de Ormuz, es un paso marítimo estratégico. Está ubicado entre Irán y Omán y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, por esta vía transita cerca de la quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, y una porción importante de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta.

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