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Domingo, 12 de abril de 2026
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Paloma Valencia

Denuncian amenazas de muerte contra la candidata presidencial Paloma Valencia: "Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas"

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Paloma Valencia (EFE)
Paloma Valencia (EFE)
Candidatos como Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella se pronunciaron en rechazo a cualquier tipo de amenaza sobre líderes políticos.

En las últimas horas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, denunció la difusión de amenazas de muerte en contra de la candidata presidencial de Centro Democrático Paloma Valencia.

"Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. Por qué hay redes que se prestan para esto?", dijo el exmandatario reaccionando a una fotografía de una corona fúnebre con el nombre de la aspirante.

Por su parte, el partido Centro Democrático, mostró su condena a dichas amenazas:

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"Rechazamos cualquier tipo de amenaza o publicación que solo busca sembrar odio contra la oposición. Esta imagen es una infamia: usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público", dice un comunicado.

Y añade: "lo hecho por esta cuenta es una barbarie contra la democracia y una amenaza directa. Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas. Seguiremos adelante para evitar que las FARC lleguen al poder; lo haremos sin miedo, de la mano de Dios y de los colombianos".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció y ofreció una cuantiosa recompensa por información sobre actos que busquen atentar contra candidatos presidenciales.

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"Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país. La Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna", dijo.

"Hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar. Quien amenaza a un candidato amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos", agregó el funcionario.

Candidatos como Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella también se pronunciaron en rechazo a cualquier tipo de amenaza sobre líderes políticos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro no ha emitido ninguna declaración sobre la crisis de seguridad y las denuncias de amenazas sobre los candidatos presidenciales.

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