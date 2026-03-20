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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Reino Unido autoriza a Estados Unidos a usar bases para ataques contra Irán en estrecho de Ormuz

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz | EFE
Estrecho de Ormuz | EFE
Poco después del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a periodistas que el Reino Unido "debería haber actuado mucho más rápido".

El Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar bases británicas para atacar instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, indicó Downing Street este viernes.

Según un portavoz, varios ministros se reunieron y "confirmaron que el acuerdo que autoriza a Estados Unidos a utilizar bases británicas en el marco de la defensa colectiva legítima de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar los sitios y las capacidades de misiles utilizados para atacar barcos en el estrecho de Ormuz".

Poco después del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a periodistas que el Reino Unido "debería haber actuado mucho más rápido".

"La reacción del Reino Unido fue muy tardía. Estoy sorprendido porque la relación es tan buena, pero esto nunca había ocurrido antes", declaró al salir de la Casa Blanca rumbo a Florida.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, acusó al primer ministro de Reino Unidos, Keir Starmer, de poner "en peligro vidas británicas" con su decisión de "llevar a cabo una agresión contra Irán".

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Londres ha permitido a Washington usar dos bases británicas para llevar a cabo "operaciones defensivas" contra Irán, y ha enviado medios aéreos para apoyar a sus aliados en la región frente a los ataques de drones iraníes.

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Entretanto, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron este jueves las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán.

"Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas", indicaron los seis países en un comunicado conjunto.

"Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho" de Ormuz, añadieron estos países.

En tiempos normales circula por ese estrecho el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Su cierre de hecho por parte de Irán, en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel en curso desde el 28 de febrero, ha disparado los problemas logísticos y de aprovisionamiento y elevado el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

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