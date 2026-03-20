¿Está siendo la OTAN un bloque de cobardes como los calificó Trump en su posición frente al régimen de Irán?

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de cobardes a los países de la OTAN por no apoyar su iniciativa para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Para analizar este tema, Fernando Montoya Cerio, representante de España en el Security College y coronel en retiro del Ejército de tierra español, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló sobre el calificativo que Trump les dio a los países miembros de la OTAN que: "Cobardes no, pero prudentes sí. El miedo latente, es que hay que pensar que (Irán) tiene muchas células durmientes. Esto es una amenaza real".

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"La OTAN no son cobardes, pero ponerse de acuerdo todos los miembros por unanimidad no es sencillo", agregó.

Para el coronel en retiro del Ejército de tierra español "es un conflicto televisado al minuto, cuando hay cosas que ni siquiera se deben de decir, porque influye en el funcionamiento de las operaciones".

Y por ello, no hay que "decir las cosas que dice Donald Trump porque dificulta las operaciones", pero que hay que tener en cuenta que "Irán tenía, antes de empezar, una capacidad misilística impresionante".