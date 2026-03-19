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Jueves, 19 de marzo de 2026
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estrecho de Ormuz

Estos son los seis países que "contribuirán" en la seguridad en el estrecho de Ormuz

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Su cierre ha disparado los problemas logísticos y de aprovisionamiento y elevado el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron este jueves las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo, y se dijeron "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán.

"Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas", indicaron los seis países en un comunicado conjunto.

"Nos declaramos dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad del paso por el estrecho" de Ormuz, añadieron estos países.

En tiempos normales circula por ese estrecho el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial.

Su cierre de hecho por parte de Irán, en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel en curso desde el 28 de febrero, ha disparado los problemas logísticos y de aprovisionamiento y elevado el precio del barril de crudo por encima de los 110 dólares.

El miércoles, el ejército israelí atacó el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar. Es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

En represalia, Irán atacó Ras Lafan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

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También hubo ataques este jueves contra dos refinerías de petróleo en Kuwait y contra una instalación petrolera en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, utilizada por Arabia Saudita para exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz.

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no iba a desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado un ataque junto con Israel.

"Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a desplegar tropas", dijo Trump a los periodistas mientras se reunía con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Asimismo, instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que no atacara yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas cataríes.

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