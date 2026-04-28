Exdirector del FBI es acusado de amenazar de muerte al presidente Donald Trump

El exdirector del FBI James Comey, crítico acérrimo de Donald Trump, fue acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El año pasado Comey hizo una publicación en Instagram, ahora eliminada, que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas.

Trump aseguró en ese momento que "86" era jerga para "matar" y que "47" se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

"Él sabía exactamente lo que eso significaba (...) significa asesinato, y lo dice claro y fuerte", dijo el mandatario.

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Comey aseguró que enfrentará los nuevos cargos en su contra.

"Bueno, ahora vuelven con una foto de conchas marinas en una playa en Carolina del Norte hace un año, y esto no terminará aquí", declaró.

"Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en un poder judicial federal independiente", añadió.

La acusación asegura que la referencia "86 47" es una "seria expresión de una intención de hacer daño al presidente de Estados Unidos".

El fiscal dijo que Comey enfrenta un cargo por "hacer deliberadamente una amenaza de quitarle la vida e infligir daño" a Trump y otro por hacer una amenaza interestatal.

Cada uno de los cargos supone una pena de hasta 10 años de prisión.

"Es justo decir que amenazar la vida de alguien es peligroso y potencialmente un delito", afirmó Blanche.

Comey explicó que había publicado la foto de unas conchas que había visto durante un paseo por la playa.

"No me di cuenta de que alguna gente asociaría esos números con violencia. Nunca se me ocurrió pero me opongo a la violencia de cualquier tipo así que eliminé el mensaje", dijo.

La acusación contra Comey se produce tres días después de que un hombre fuera arrestado por presuntamente intentar asesinar a Trump durante una cena en Washington organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.