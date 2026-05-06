El periodismo está de luto: muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, ha fallecido a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.

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La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día.

Alcanzó, con su para entonces innovador modelo, fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años de la década de 1990.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC.

El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

La revista Time le nombró "Hombre del Año" en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa.

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Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.