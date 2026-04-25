NTN24
Sábado, 25 de abril de 2026
Sábado, 25 de abril de 2026
Nicolás Maduro

Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial

abril 25, 2026
Por: Luis Cifuentes
Programa: El Informativo
El documento oficial, al que tuvo acceso NTN24, menciona ciertas condiciones para que el régimen venezolano pueda girarles dinero a los abogados del dictador y su esposa.

El Departamento de Justicia autorizó en las últimas horas al régimen venezolano pagar la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con fondos públicos.

No obstante, el documento oficial, al que tuvo acceso NTN24, menciona ciertas condiciones para que el régimen venezolano pueda girarles dinero a los abogados del dictador y su esposa.

El documento, que lleva la firma del fiscal de Estados Unidos, Jay Clayton, señala que “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas para los abogados de los demandados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores”.

En ese sentido, se indican explícitamente ciertas condiciones bajo las cuales el régimen puede destinar fondos públicos para defender a Maduro, capturado en Estados Unidos junto con su esposa el pasado 3 de enero.

El documento oficial establece que los pagos autorizados únicamente se pueden realizar “con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026”. Es decir, solo podrá destinar recursos obtenidos bajo la estricta presión de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro, por lo que recursos de 2025 o anteriores no podrán ser utilizados para dicho propósito.

A su vez, el documento establece que los pagos autorizados no pueden provenir de “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”, lo cual significa que no podrán utilizarse recursos de las ventas de petróleo que regula Estados Unidos desde la captura de Nicolás.

“Las licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que (i) los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y (ii) los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según se define en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026”, dice el escrito presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, encargado del caso contra Maduro y su esposa.

En febrero pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, solicitó al juez federal de distrito Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, que desestimara el caso porque las sanciones de Estados Unidos impedían al régimen venezolano pagar sus honorarios legales.

Pollack afirmó que esa prohibición constituía una violación de los derechos de Maduro, amparados por la Constitución de Estados Unidos, a contar con el abogado de su elección.

Hellerstein declaró en una audiencia judicial celebrada el 26 de marzo que no tenía intención de desestimar el caso, pero se mostró escéptico respecto a que el Gobierno de Donald Trump estuviera justificado al bloquear los pagos.

El fiscal Kyle Wirshba afirmó ante el tribunal que las sanciones estadounidenses que bloquean los pagos se basaban en intereses legítimos de seguridad nacional y política exterior. Wirshba también señaló que Hellerstein no podía ordenar al Departamento del Tesoro que modificara sus sanciones porque el poder ejecutivo, y no el judicial, es el encargado de la política exterior.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

audiencia

Defensa

Departamento de Justicia

Fiscalía

Cilia Flores

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no convocaran elecciones hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo ilegítimamente": Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Judicial

Ver más
Luis Andrés Colmenares - Foto tomada de @lcolmenaresr
Colombia

Corte Suprema de Colombia absuelve a Laura Moreno y a Jessy Quintero por falta de pruebas en el caso Colmenares

Christian Lara - exjugador ecuatoriano - AFP
Ecuador

Lo que se sabe de la detención del ‘Diablito Lara’, mundialista con Ecuador en 2006, por presunto intento de robo

Captura del dictador venezolano Nicolás Maduro - Fotos: X
Maduro capturado

Juez del caso contra Maduro en EE. UU. determinó que evidencia "no podrá compartirse con ningún acusado nombrado que aún no haya sido detenido"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Monserrate, en Bogotá. (EFE)
Colombia

Rescatan con vida a las siete personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate: "Lo importante es que están bien"

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

John Barrett, nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

¿Quién es John Barrett, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela en reemplazo de Laura Dogu?

Tiroteo en EE. UU. - Foto de referencia: Canva
Tiroteo

Un estudiante de 15 años se quitó la vida tras disparar y herir a una maestra en una escuela en Texas

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Donald Trump - EFE
Ataques

"Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no": Trump dice que no está "ansioso" por terminar operaciones contra el régimen

Equipos venezolanos en la Copa Libertadores / FOTO: EFE
Fútbol venezolano

El fútbol venezolano logró un hecho histórico en el inicio de la Copa Libertadores y Sudamericana: “Maduro era la pava definitivamente”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre