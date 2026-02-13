NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Ayuda

Estados Unidos envió cargamento de más de seis toneladas de suministros médicos a Venezuela: "Contribuirán a la estabilización, recuperación y reconciliación"

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Entrega de medicamentos de EE. UU. a Venezuela - Embajada de EE. UU. en Venezuela
Entrega de medicamentos de EE. UU. a Venezuela - Embajada de EE. UU. en Venezuela
El cargamento llegó el viernes 13 de febrero en horas del mediodía al aeropuerto de Maiquetía.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció, a través de la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, que entregó más de 6.000 kilogramos de suministros médicos prioritarios a Venezuela.

“Hoy, el Departamento de Estado entregó más de 6.000 kilogramos de suministros médicos prioritarios al pueblo venezolano”, escribió en X la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa.

o

De acuerdo con fotografías divulgadas en las redes oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, en la entrega estuvo presente la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, así como Félix Plasencia, quien recientemente fue designado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, como nuevo representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.

“¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano”, declaró Dogu mediante una publicación en Instagram.

El cargamento con más de seis toneladas de medicamentos provenientes de territorio estadounidense llegó este viernes 13 de febrero en horas del mediodía al aeropuerto de Maiquetía, según reportes.

o

En su mensaje en redes sociales, la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, indicó que “estos medicamentos contribuirán a la estabilización, recuperación y reconciliación de Venezuela, y fomentarán la inversión privada responsable en todos los sectores, incluyendo la salud”.

Desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, el presidente Donald Trump anunció un plan para Venezuela, con el que busca una estabilización, una recuperación y una transición política en el país latinoamericano.

Este mismo viernes, el mandatario republicano dijo desde la Casa Blanca sobre las relaciones con Venezuela que son "tan buenas como uno podría desear".

Sobre Rodríguez, añadió que está haciendo "un gran trabajo". Además, mencionó una posible visita al país latinoamericano.

Temas relacionados:

Ayuda

Medicamentos

Estados Unidos

Regimen chavista

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Actualidad

Ver más
Foto: EFE
Presos políticos

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Delcy Rodríguez junto a su hermano, Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir": Delcy Rodríguez tras la apertura del espacio aéreo venezolano ordenada por Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Hay Festival

María Corina Machado habla en el "Hay Festival Cartagena 2026" de la situación en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: EFE
Presos políticos

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Delcy Rodríguez junto a su hermano, Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir": Delcy Rodríguez tras la apertura del espacio aéreo venezolano ordenada por Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Hay Festival

María Corina Machado habla en el "Hay Festival Cartagena 2026" de la situación en Venezuela

Bill Gates y Jeffrey Epstein (AFP)
Jeffrey Epstein

El magnate Bill Gates expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó junto a Jeffrey Epstein

Calle de Florida - Foto de referencia de EFE
Florida

Estados Unidos nombra una avenida en honor a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela

James Rodríguez en el Bayern Múnich | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez dice que no se fue del Bayern Múnich por el frío y pone fin a años de rumores: "Siempre malinterpretan lo que digo"

Pedido de libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre