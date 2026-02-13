Estados Unidos envió cargamento de más de seis toneladas de suministros médicos a Venezuela: "Contribuirán a la estabilización, recuperación y reconciliación"

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció, a través de la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, que entregó más de 6.000 kilogramos de suministros médicos prioritarios a Venezuela.

“Hoy, el Departamento de Estado entregó más de 6.000 kilogramos de suministros médicos prioritarios al pueblo venezolano”, escribió en X la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa.

De acuerdo con fotografías divulgadas en las redes oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, en la entrega estuvo presente la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, así como Félix Plasencia, quien recientemente fue designado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, como nuevo representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.

“¡Otro día productivo aquí en Caracas! Hoy facilitamos la entrega de más de 6.000 kilos de medicamentos para apoyar la recuperación del pueblo venezolano”, declaró Dogu mediante una publicación en Instagram.

El cargamento con más de seis toneladas de medicamentos provenientes de territorio estadounidense llegó este viernes 13 de febrero en horas del mediodía al aeropuerto de Maiquetía, según reportes.

En su mensaje en redes sociales, la Oficina del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, indicó que “estos medicamentos contribuirán a la estabilización, recuperación y reconciliación de Venezuela, y fomentarán la inversión privada responsable en todos los sectores, incluyendo la salud”.

Desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, el presidente Donald Trump anunció un plan para Venezuela, con el que busca una estabilización, una recuperación y una transición política en el país latinoamericano.

Este mismo viernes, el mandatario republicano dijo desde la Casa Blanca sobre las relaciones con Venezuela que son "tan buenas como uno podría desear".

Sobre Rodríguez, añadió que está haciendo "un gran trabajo". Además, mencionó una posible visita al país latinoamericano.