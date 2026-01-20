NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, Trump aseguró que Venezuela “tiene más petróleo que incluso Arabia Saudita”.

Este 20 de enero, día en el que cumple un año de su vuelta al poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

En su discurso, Trump dijo que “Venezuela abrió sus cárceles a Estados Unidos” y que esa “fue una de las razones por las que se opuso tanto” al país latinoamericano.

o

"Ahora me encanta Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros", comentó.

Durante su intervención, el mandatario republicano también afirmó que le "encantaría" involucrar a la líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Venezuela.

"Una mujer increíblemente amable también hizo algo increíble. Como saben, hace unos días estuve hablando con ella, y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo", añadió.

Esta semana, la líder democrática venezolana se reunió con Trump en la Casa Blanca a puerta cerrada y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, que recogió en diciembre.

o

"María, quizás podamos hacerlo, pero estamos tratando con la gente que se inventó un presidente, y a toda la gente en Venezuela, y nos ha ido muy bien. Las compañías petroleras se están preparando para realizar inversiones masivas allí; tienen más petróleo que incluso Arabia Saudita", aseguró.

A comienzos de enero, exactamente el sábado 3, el presidente Trump ordenó la captura de la cabeza del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, así como de su esposa, Cilia Flores, para que sean juzgados por narcoterrorismo en territorio estadounidense.

Tras el arresto, el mandatario estadounidense dijo que su Administración controla Venezuela y aseguró que Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen chavista, podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

Temas relacionados:

Donald Trump

María Corina Machado

Crisis en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica (AFP)
Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves: "nos alerta claramente sobre un pago de un sicario"

El senador estadounidense, Rick Scott; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; y la senadora argentina Patricia Bullrich | Foto: EFE
Excarcelaciones

Así reacciona el mundo a las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gustavo Petro

Reunión Trump-Petro: ¿por qué es tan importante este encuentro en la Casa Blanca?

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica (AFP)
Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves: "nos alerta claramente sobre un pago de un sicario"

El senador estadounidense, Rick Scott; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; y la senadora argentina Patricia Bullrich | Foto: EFE
Excarcelaciones

Así reacciona el mundo a las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gustavo Petro

Reunión Trump-Petro: ¿por qué es tan importante este encuentro en la Casa Blanca?

Luis Díaz junto a Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Ni Luis Díaz ni Dayro Moreno: este es el delantero que se convirtió en el colombiano más goleador del 2025

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre