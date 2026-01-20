Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Este 20 de enero, día en el que cumple un año de su vuelta al poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

En su discurso, Trump dijo que “Venezuela abrió sus cárceles a Estados Unidos” y que esa “fue una de las razones por las que se opuso tanto” al país latinoamericano.

"Ahora me encanta Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros", comentó.

Durante su intervención, el mandatario republicano también afirmó que le "encantaría" involucrar a la líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Venezuela.

"Una mujer increíblemente amable también hizo algo increíble. Como saben, hace unos días estuve hablando con ella, y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo", añadió.

Esta semana, la líder democrática venezolana se reunió con Trump en la Casa Blanca a puerta cerrada y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, que recogió en diciembre.

"María, quizás podamos hacerlo, pero estamos tratando con la gente que se inventó un presidente, y a toda la gente en Venezuela, y nos ha ido muy bien. Las compañías petroleras se están preparando para realizar inversiones masivas allí; tienen más petróleo que incluso Arabia Saudita", aseguró.

A comienzos de enero, exactamente el sábado 3, el presidente Trump ordenó la captura de la cabeza del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, así como de su esposa, Cilia Flores, para que sean juzgados por narcoterrorismo en territorio estadounidense.

Tras el arresto, el mandatario estadounidense dijo que su Administración controla Venezuela y aseguró que Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen chavista, podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.