"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se reunió este martes 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para una crucial reunión después de meses de desacuerdos y sanciones.

Al respecto, el representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, se refirió en NTN24 al encuentro entre el presidente colombiano y el mandatario estadounidense, señalando deficiencias en la lucha contra el narcotráfico durante la administración.

"Gustavo Petro tiene que arrodillarse, reconocer sus faltas en el gobierno de Colombia, su ausencia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Tiene que comprometerse con el mundo libre en cabeza de Donald Trump, reactivar la lucha contra el tráfico de drogas y dejar de actuar como cómplice de la dictadura venezolana", afirmó

Uscátegui destacó el cambio de postura del presidente Petro, quien previamente había mantenido desencuentros con Trump y enfrentaba problemas como la falta de visa y la descertificación.

"Lo teníamos con un megáfono haciéndole un llamado a las fuerzas militares de Estados Unidos de desobedecer a su comandante en jefe, Donald Trump, y ahora sí le toca agachar la cabeza y ajustarse a las normas de la diplomacia", señaló.

Según datos mencionados por Uscátegui, Colombia está exportando más de 1.800 toneladas de cocaína y cuenta con más de 27.000 hombres alzados en armas en estructuras criminales.

El congresista vinculó esta situación con el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, exigiendo que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, esclarezca los autores intelectuales del magnicidio.

Respecto a la extradición de alias Pipe Tuluá, realizada dos horas antes del encuentro presidencial, Uscátegui consideró que fue "incluso una exigencia" y un gesto insuficiente. "La Casa Blanca tiene que ser mucho más exigente", indicó.