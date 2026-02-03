NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Donald Trump

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El representante a la Cámara por Bogotá, se refirió en NTN24 al encuentro entre el presidente colombiano y el mandatario estadounidense, señalando deficiencias en la lucha contra el narcotráfico durante su administración.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se reunió este martes 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para una crucial reunión después de meses de desacuerdos y sanciones.

Al respecto, el representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, se refirió en NTN24 al encuentro entre el presidente colombiano y el mandatario estadounidense, señalando deficiencias en la lucha contra el narcotráfico durante la administración.

"Gustavo Petro tiene que arrodillarse, reconocer sus faltas en el gobierno de Colombia, su ausencia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Tiene que comprometerse con el mundo libre en cabeza de Donald Trump, reactivar la lucha contra el tráfico de drogas y dejar de actuar como cómplice de la dictadura venezolana", afirmó

o

Uscátegui destacó el cambio de postura del presidente Petro, quien previamente había mantenido desencuentros con Trump y enfrentaba problemas como la falta de visa y la descertificación.

"Lo teníamos con un megáfono haciéndole un llamado a las fuerzas militares de Estados Unidos de desobedecer a su comandante en jefe, Donald Trump, y ahora sí le toca agachar la cabeza y ajustarse a las normas de la diplomacia", señaló.

Según datos mencionados por Uscátegui, Colombia está exportando más de 1.800 toneladas de cocaína y cuenta con más de 27.000 hombres alzados en armas en estructuras criminales.

El congresista vinculó esta situación con el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, exigiendo que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, esclarezca los autores intelectuales del magnicidio.

Respecto a la extradición de alias Pipe Tuluá, realizada dos horas antes del encuentro presidencial, Uscátegui consideró que fue "incluso una exigencia" y un gesto insuficiente. "La Casa Blanca tiene que ser mucho más exigente", indicó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gustavo Petro

Estados Unidos

Colombia

Reunión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Política

Ver más
Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

"Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos / Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos - Fotos: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio habló sobre el papel de la OEA para "una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela"

Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Maduro, Zelenski y Putin / FOTO: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski se refiere a la operación de Trump en Venezuela y lamentó que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump

Trump celebró excarcelaciones en Venezuela y canceló segundo ataque contra el régimen: "los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad"

Lucho Herrera - AFP
Vuelta a España

Anunciaron investigación contra el exciclista colombiano, campeón de la Vuelta a España, por presunta desaparición forzada

Tarjeta roja/ VAR - Fotos de referencia EFE
Expulsión

"Nunca vi algo así en mi vida": futbolista colombiano en el exterior fue expulsado tras inédito uso del VAR en polémica decisión tomada durante el entretiempo

Visita de Trump al portaviones USS George H.W. Bush en octubre - Foto AFP
Senado de Estados Unidos

Senado estadounidense vota para determinar si Trump puede tomar nuevas medidas militares en Venezuela sin antes consultarlo con el Congreso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre