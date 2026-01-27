Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Este martes, el presidente electo de Honduras Nasry 'Tito' Asfura asumió el poder del país para reemplazar a Xiomara Castro, la primera mujer en llegar a la presidencia y quien no lo reconoce como su sucesor.

Su llegada al Palacio José Cecilio del Valle, la Casa Presidencial de Honduras, marca el inicio de un giro que podría redefinir las relaciones con China, una agenda alineada con Estados Unidos y el fin de cuatro años de un mandato de izquierda.

Enrique Yllescas, exvicepresidente del Congreso Nacional de Honduras; Sergio Vélez, analista político; y Reynel Gutiérrez, periodista; conversaron con el programa Ángulo de NTN24.

Por su parte, Yllecas afirmó sobre la nueva administración entrante en Honduras que "era determinante y una situación de urgencia volver a retomar la relación comercial no solo con Estados Unidos, sino con la comunidad económica europea y China".

Mientras que Vélez apuntó contra la expresidenta de la nación Xiomara Castro diciendo que: "hay un doble discurso porque cuando ganó Nicolás Maduro, que sabemos como ganó, ella fue la primera en reconocer que habían sido elecciones democráticas; pero cuando hubo elecciones democráticas en Honduras y los resultados se dieron a favor de Asfura salió a decir que este era un gobierno de facto".

Gutiérrez destacó que lo que deja el gobierno de Castro es que "hay muchas lecciones aprendidas y muchas por aprender por la sociedad hondureña. Un gobierno marcado por la confrontación que tuvo durante estos cuatro años con el sector privado".