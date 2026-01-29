NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Donald Trump

Trump afirma que Putin aceptó su propuesta de no atacar Kiev durante una semana debido al invierno

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Trump explicó, durante un consejo de ministros en la Casa Blanca, que hizo la petición a Putin debido al frío "excepcional" del invierno en Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que le pidió "personalmente" al mandatario ruso Vladímir Putin que detenga durante una semana los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania, y aseguró que éste "aceptó".

o

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania han dejado a millones de personas con interrupciones en el suministro de luz, calefacción y agua en medio de temperaturas gélidas, empujando a este país devastado por la guerra de cuatro años hacia una crisis humanitaria.

Trump explicó durante un consejo de ministros en la Casa Blanca que hizo la petición a Putin debido al frío "excepcional" del invierno en Ucrania.

"No es simplemente frío, es un frío excepcional. Frío récord, allá también están sufriéndolo", añadió Trump, comparándolo con la actual ola de frío polar en Washington.

o

"Nunca han experimentado un frío así. Y yo personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las distintas ciudades durante una semana. Y él aceptó hacerlo, y tengo que decir que fue muy amable", agregó.

No hubo reacción inmediata del Kremlin, pero Trump, cuya cumbre en Alaska con el mandatario ruso el pasado agosto concluyó sin avances, dijo confiar en que Putin cumplirá el acuerdo.

La agencia meteorológica estatal de Ucrania pronosticó una caída drástica de las temperaturas, hasta llegar a -30ºC en los próximos días.

Al menos seis personas murieron el jueves en una serie de ataques rusos en el sur y el centro de Ucrania, informaron las autoridades, mientras se esperan el domingo nuevas conversaciones diplomáticas entre Moscú, Kiev y Washington.

Temas relacionados:

Donald Trump

Putin

Volodímir Zelenski

Estados Unidos

Rusia

Ucrania

