Jueves, 15 de enero de 2026
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El presidente de Prisioners Defenders explicó que la estrategia que utiliza el régimen cubano desde 2021, es un “patrón” donde “la mayoría son ciudadanos sin afiliación política”.

En el programa de La tarde de NTN24, Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders, explicó si el cierre de Cuba con 1.197 prisioneros políticos es el punto más alto de represión desde 1959, o si la situación podría ser aún más grave.

Estamos en un periodo desde luego desde los últimos 20 años en el de mayor crisis y represión unidas, también el de mayor desprestigio a nivel internacional, porque ya es muy evidente lo que llevan haciendo hace 67 años”, explicó Larrondo.

La estrategia que utiliza el régimen cubano desde 2021, es un “patrón” donde “la mayoría son ciudadanos sin afiliación política alguna, estamos hablando de que todos esos menores ninguno tenía afiliación política”, comentó.

Asimismo, el experto aseguró que “en general la isla es una cárcel donde la represión es cotidiana, la falta de debido proceso es absoluta y todo el aparataje del estado esta pensado para mantener el poder a costa de la represión y también la esclavitud de sus ciudadanos”.

Larrondo desde su experiencia narró que “la realidad cubana es muy parecida a la que iba teniendo Venezuela, a la realidad que tiene Nicaragua, es muy complejo en estos regímenes que están diseñados para controlar al ser humana en base al terrorismo de estado”.

El país cubano “desgraciadamente, necesita ayuda del exterior, necesita que les quitemos ese régimen y la única manera es con presión, con presión y con acciones como la magnifica captura de Maduro que se dio en Venezuela hace unos días que fue impresionante”, enfatizó.

Finalmente, explicó que el pueblo cubano “no tiene las herramientas, no tienen dinero, ni armas, no tienen nada para defenderse”, además, la influencia del régimen de Cuba no tiene límites, puesto que “Venezuela estaba tomada por Cuba durante muchos años, especialmente desde la toma de posesión de Maduro”, sentenció Larrondo.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Nicolás Maduro

Presos políticos

Crisis

Pobreza

Cárcel

