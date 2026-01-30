NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

enero 30, 2026
Por: Diana Pérez
Novak Djokovic | Foto: EFE
Sus palabras volvieron ser tendencia este día tras el triunfo 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 contra el número uno en el ranking ATP.

El tenista serbio Novak Djokovic se ha vuelto tendencia y no precisamente por su triunfo ante el número uno del mundo Jannik Sinner en la semifinal del Abierto de Australia.

La razón de que el medallista olímpico es tendencia es porque se ha vuelto viral una entrevista sobre un acto de deportividad que tuvo con uno de sus rivales durante el torneo.

En el partido que enfrentó en cuartos de final contra Lorenzo Musetti, durante el segundo set Novak se acercó al juez de silla, por una razón que sorprendió a más de uno.

El serbio se acercó al juez de silla para decirle que había rozado la pelota con su raqueta, algo de lo que nadie, ni siquiera su rival, se había dado cuenta. Por lo tanto, le otorgó el punto al italiano.

Tras el final del partido, 'Nole' aclaró que su sinceridad se debió a que "así lo habían criado" y que siempre le dijeron que tenía que "ser justo".

Durante una entrevista con el medio Sportklub, el tenista afirmó: "Sentí una vibración en la raqueta, sé cuándo he tocado la pelota. Crecí con esos valores, tengo buena educación. Siempre me dijeron que hay que ser justo y actuar con caballerosidad y deportividad, independientemente del resultado".

Esto ha causado el aplauso de algunos aficionados del tenis que afirman que Novak ha demostrado lo que es ser realmente un deportista y que su honestidad lo recompensaron.

"Gran gesto de deportividad por parte de Novak Djokovic", "Todo un caballero", "Lo que él no sabía es que su honestidad lo recompensó mucho más de lo que podría haber imaginado", "Juego limpio, el mejor", " se ve recompensado con una victoria de 3 sets", "¡Increíble Nole!", son algunos comentarios.

Sus palabras volvieron ser tendencia este día tras el triunfo 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 contra el número uno en el ranking ATP y jugará la final número 38 de su carrera en un torneo de Grand Slam.

Su rival en la final del torneo será nada más y nada menos que el español Carlos Alcaraz, quien derrotó al alemán Alexander Zverev.

