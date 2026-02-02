NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
LVBP

La final de la LVBP se torna electrizante con la nueva victoria de Caribes sobre Magallanes: así va la serie que hoy completa su sexto partido

febrero 2, 2026
Por: Nucho Martínez
Uniforme de Caribes de Anzoátegui - Foto de referencia: EFE
Anzoátegui venció 5-3 al Magallanes en el quinto compromiso de la serie definitoria de la pelota criolla que se disputó en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Caribes de Anzoátegui se resiste a perder la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Anzoátegui venció 5-3 al Magallanes en el quinto compromiso de la serie definitoria de la pelota criolla que se disputó en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

'La Tribu' ganó su segundo partido y estiró la serie hasta el sexto partido, mismo que jugará en su casa Alfonso ‘Chico’ Carrasquel.

La victoria fue para Yorvin Pantoja y la derrota para el estelar Ricardo Sánchez. El título tendrá su sexto choque en el "Chico" Carrasquel a partir de las 7:00 pm de este lunes 2 de febrero.

Calendario de la final:

Juego 1 - Martes 27- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).

Juego 2 - Miércoles 28- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).

Juego 3 - Jueves 29- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).

Juego 4 - Sábado 31- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).

Juego 5 - Domingo 1- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia - De ser necesario).

Juego 6 - Lunes 2- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).

Juego 7 - Martes 3- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).

Caribes busca su quinto título apoyado en su temible ofensiva. Por su parte, la 'Nave turca', va por su título número catorce.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68ª edición. No obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica. Por tal motivo, ahora la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara, México.

Temas relacionados:

LVBP

Final de la LVBP

Béisbol

Caribes de Anzoátegui

Navegantes del Magallanes

.
