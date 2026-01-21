NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Unión Europea

Meta, propietario de Facebook, advierte que sería "autodestructivo" que la Unión Europea tome medidas sobre empresas tecnológicas de EE. UU. por Groenlandia

enero 21, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Redes sociales en Europa - AFP
Redes sociales en Europa - AFP
El director de asuntos globales de Meta se refirió al tema al margen del Foro Económico Mundial, en Davos.

Este miércoles, un ejecutivo del gigante tecnológico Meta advirtió que sería "autodestructivo" que la Unión Europea tome medidas sobre empresas de tecnología de Estados Unidos como represalia a la amenaza de Washington de imponer aranceles a países que se opongan a una eventual anexión de Groenlandia.

"Creo que sería especialmente autodestructivo para que Europa tome como blanco las tecnológicas", dijo Joel Kaplan, director de asuntos globales de Meta, casa matriz de Facebook, antes del Foro Económico Mundial de Davos.

o

Se espera que en dicho evento, el presidente estadounidense, Donald Trump, insista en que su nación debería asumir el control de la enorme isla ártica, un territorio danés autónomo.

Las declaraciones de Kaplan se conocen en momentos en los que países del bloque europeo discuten cómo responder a la amenaza de aranceles, o a una tentativa de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia por la fuerza.

Cabe subrayar que las compañías de tecnología estadounidense gozan de una posición dominante en varios mercados de Europa, especialmente en el área de teléfonos móviles, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube.

Es por eso que algunos países europeos contemplan obstaculizar el acceso de esos gigantes al mercado del bloque.

o

"Millones de pequeñas empresas dependen de nuestros servicios para llegar a los clientes, hacer crecer sus negocios y crear empleo en Europa. (...) Sólo va a llevar a una espiral de represalias aún mayor, lo que será perjudicial para todos", añadió Kaplan.

No obstante, el ejecutivo aseguró que "los gobiernos europeos tendrán que tomar sus decisiones sobre lo que consideran lo mejor para el pueblo y la economía europea".

Temas relacionados:

Unión Europea

Redes sociales

Meta

Europa

Groenlandia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
¡Increíble! Turistas y residentes del norte de Europa capturaron asombrosas imágenes de una aurora boreal
aurora boreal

Auroras boreales podrían iluminar el cielo en varios estados de EE.UU. tras una tormenta geomagnética

Artemis II se encuentra en la Plataforma de Lanzamiento 3 del Edificio de Ensamblaje-Foto: AFP
Nasa

En Vivo: la NASA traslada el cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis II, en una maniobra que puede durar 12 horas

El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orion salen del Edificio de Ensamblaje de Vehículos hacia la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida el 17 de enero de 2026-Foto: AFP
Artemis

El cohete Artemis II de la NASA con destino a la Luna ya está en la plataforma de lanzamiento luego de una maniobra de 12 horas

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Avión - Foto de referencia Canva
Cae Maduro en Venezuela

Estas fueron las aerolíneas que cancelaron cientos de vuelos en el Caribe por operativo de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Maduro

Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump

Estados Unidos impone sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela

El jugador del Barcelona Patrick Kluivert y el defensa del Rayo Vallecano Viktor Onopko | Foto: EFE
Barcelona

Exfutbolista con importante paso por La Liga reveló que no llegó al Barcelona por su aspecto físico: "dijeron que soy feo y por eso no me ficharon"

La Carlota - Foto: Juan Barreto , AFP
Cae Maduro en Venezuela

Destrucción y escombros: Filtran imágenes de la base aérea La Carlota y Fuerte Tiuna tras la incursión de EE.UU.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas junto a activistas que claman por la liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de todos los presos, sin condiciones, es el mejor homenaje póstumo para los mártires": Antonio Ledezma sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos

Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia de Edison Torres tras inicio de excarcelaciones en Venezuela

Verónica Castro | Foto: EFE
Cantante

¿Se contradicen? Las versiones que dan los hermanos de la cantante Verónica Castro sobre su estado de salud y el motivo de su hospitalización

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre