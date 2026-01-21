Meta, propietario de Facebook, advierte que sería "autodestructivo" que la Unión Europea tome medidas sobre empresas tecnológicas de EE. UU. por Groenlandia

Este miércoles, un ejecutivo del gigante tecnológico Meta advirtió que sería "autodestructivo" que la Unión Europea tome medidas sobre empresas de tecnología de Estados Unidos como represalia a la amenaza de Washington de imponer aranceles a países que se opongan a una eventual anexión de Groenlandia.

"Creo que sería especialmente autodestructivo para que Europa tome como blanco las tecnológicas", dijo Joel Kaplan, director de asuntos globales de Meta, casa matriz de Facebook, antes del Foro Económico Mundial de Davos.

Se espera que en dicho evento, el presidente estadounidense, Donald Trump, insista en que su nación debería asumir el control de la enorme isla ártica, un territorio danés autónomo.

Las declaraciones de Kaplan se conocen en momentos en los que países del bloque europeo discuten cómo responder a la amenaza de aranceles, o a una tentativa de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia por la fuerza.

Cabe subrayar que las compañías de tecnología estadounidense gozan de una posición dominante en varios mercados de Europa, especialmente en el área de teléfonos móviles, redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube.

Es por eso que algunos países europeos contemplan obstaculizar el acceso de esos gigantes al mercado del bloque.

"Millones de pequeñas empresas dependen de nuestros servicios para llegar a los clientes, hacer crecer sus negocios y crear empleo en Europa. (...) Sólo va a llevar a una espiral de represalias aún mayor, lo que será perjudicial para todos", añadió Kaplan.

No obstante, el ejecutivo aseguró que "los gobiernos europeos tendrán que tomar sus decisiones sobre lo que consideran lo mejor para el pueblo y la economía europea".