Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN

Estados Unidos está trabajando para establecer una presencia permanente de la CIA en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, informó CNN el martes en una nota de prensa en la que citó fuentes conocedoras del asunto.

Si bien el Departamento de Estado servirá como la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que el Gobierno del presidente Donald Trump se apoye en gran medida en la CIA debido a la actual transición política y la inestable situación de seguridad, según el informe.

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes 5 de enero como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

En medio de ese escenario en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.