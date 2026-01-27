NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
Nicolás Maduro

Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
John Ratcliffe, director de la CIA. (EFE)
John Ratcliffe, director de la CIA. (EFE)
Es probable que el Gobierno del presidente Donald Trump se apoye en gran medida en la CIA debido a la actual transición política y la inestable situación de seguridad, según el informe de CNN.

Estados Unidos está trabajando para establecer una presencia permanente de la CIA en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, informó CNN el martes en una nota de prensa en la que citó fuentes conocedoras del asunto.

Si bien el Departamento de Estado servirá como la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que el Gobierno del presidente Donald Trump se apoye en gran medida en la CIA debido a la actual transición política y la inestable situación de seguridad, según el informe.

o

Maduro, cabe recordar, cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes 5 de enero como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

En medio de ese escenario en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

o

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez

CIA

Administración Trump

Donald Trump

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una modalidad que desde hace años se ha dado": experto sobre denuncia de Nayib Bukele sobre extorsiones desde cárcel en Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, entre otros colaboradores de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

En medio de conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, Padrino López, solicitado por la justicia de EE. UU., llama a la milicia venezolana a la "autocorrección"

Foto: @EUCOM
Buque petrolero

Estados Unidos captura un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

Manifestante de la comunidad israelí-iraní sostiene un cartel que dice 'Irán SOS' - Foto: EFE
Irán

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, entre otros colaboradores de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

En medio de conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, Padrino López, solicitado por la justicia de EE. UU., llama a la milicia venezolana a la "autocorrección"

Foto: @EUCOM
Buque petrolero

Estados Unidos captura un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirma que habló nuevamente con María Corina Machado: "Tenemos una muy buena relación"

Kevin Durant de los Houston Rockets contra Tobias Harris de los Detroit Pistons | Foto: AFP
NBA

Reconocida figura de la NBA protagonizó fuerte intercambio con un aficionado en pleno partido: "Pagás para verme"

Manifestante de la comunidad israelí-iraní sostiene un cartel que dice 'Irán SOS' - Foto: EFE
Irán

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Cae Maduro en Venezuela

EN VIVO - MINUTO A MINUTO: El tirano Nicolás Maduro pasa su primera noche preso en Estados Unidos en un centro de detención de Nueva York

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre