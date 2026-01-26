NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Venezuela

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La Tarde de NTN24 habló con Ricardo Hausmann, profesor de economía de la Escuela Kennedy de Gobierno y director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard, sobre el plan de recuperación económica en Venezuela.

Ricardo Hausmann, director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre el plan en materia de recuperación nacional y económica que debería ejecutar el gobierno del presidente Donald Trump en Venezuela tras la captura de Maduro.

Esto teniendo en cuenta que la nación caribeña fue uno de los temas de conversación durante el más reciente Foro Económico Mundial en Davos.

o

Hausmann considera que “no puede haber recuperación en Venezuela si no devuelven derechos, si no le devuelven a la ciudadanía sus derechos”, ya que la falta de estos dentro de la nación no permitirá que haya “inversión extranjera”.

El director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard espera que “a medida que pasan los días, el gobierno americano”, en cabeza del presidente Donald Trump, se dé cuenta de que “hay un futuro más promisorio” en Venezuela si se permite que “la mayoría política, expresada de mil maneras, incluso el 28 de julio, controle el país” y se aparte de manera definitiva al régimen.

“No somos mancos, tenemos capacidad de actuar y de mover las cosas de aquí en adelante", expresó el también profesor de economía de la Escuela Kennedy de Gobierno sobre la posición que tienen los venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro.

Para Ricardo Hausmann, “una Venezuela próspera está en el interés de mucha gente”, pero que para que esto pase se necesitan que a los venezolanos les devuelvan "todas las libertades”.

o

“Si nos devuelven la libertad, nosotros tenemos las capacidades ampliadas por tener una diáspora educada que se ha formado, ha adquirido experiencia en todo el mundo; eso nos va a hacer un país cosmopolita conectado a muchas oportunidades”, añadió.

Hausmann dejó claro que “aflojarle un flujo de caja” al régimen no es una garantía de que la “gente quiera invertir”.

