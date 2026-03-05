Sospechoso en Estados Unidos de complot para matar a Donald Trump confiesa que fue presionado por el régimen de Irán

Un hombre paquistaní acusado de tramar el asesinato de políticos de Estados Unidos, entre ellos Donald Trump, afirmó el miércoles que fue presionado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del régimen de Irán para idear el plan, según medios de Estados Unidos.

Asif Raza Merchant, de 47 años, fue acusado en septiembre de 2024 ante la justicia federal de Estados Unidos de intentar contratar a un sicario para asesinar a políticos de Estados Unidos y se declaró inocente de los cargos.

Durante su juicio el miércoles, Merchant declaró que estaba obligado a participar en el complot para proteger a su familia en Teherán de la Guardia iraní y que pensó que lo atraparían antes de que alguien resultara muerto, según informó la prensa local.

Merchant dijo que nunca recibió la orden de matar a una persona específica, pero señaló que su contacto iraní había mencionado tres nombres: Donald Trump, el expresidente Joe Biden y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley.

"Mi familia estaba bajo amenaza y tenía que hacer esto", señaló Merchant al tribunal por medio de un intérprete de urdu, según el Washington Post.

El juicio de Merchant tiene lugar mientras Estados Unidos e Israel continúan sus ataques contra el régimen de Irán con la denominada Operación Furia Épica, que resultó en la muerte del tirano líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El Pentágono afirmó el miércoles que durante las operaciones las fuerzas de Estados Unidos mataron al líder de una unidad iraní que intentó asesinar a Trump.

Funcionarios de Estados Unidos han acusado previamente al régimen de Irán de intentar asesinar al republicano para vengar la muerte del general iraní Qasem Soleimani, muerto por un ataque con drones en Irak en 2020 ordenado por Trump durante su primer mandato presidencial.

Las autoridades ya habían dicho que Merchant tenía "estrechos vínculos con Irán" y describieron el supuesto complot como "sacado directamente del manual del régimen iraní".

Merchant declaró esta semana que empezó a trabajar en 2022 con un miembro de la Guardia que le preguntó si estaba "interesado en hacer algún trabajo con el gobierno iraní", según The New York Times.

Finalmente recibió instrucciones de orquestar un plan que implicaba organizar protestas, robar documentos, lavar dinero y, potencialmente, hacer que alguien fuera asesinado.

VEA TAMBIÉN The New York Times demandó al Pentágono por nueva política que impone restricciones a los periodistas o

Según el Times, Merchant confesó estar preocupado por lo que pudiera ocurrirle a su esposa ya su hija adoptiva en Irán, por lo que aceptó la operación. Fue detenido después de presuntamente intentar contratar sicarios que resultaron ser agentes encubiertos del FBI.