"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Evelis Cano, madre de Jack Tantak, concedió una entrevista a NTN24 días después de que su hijo fuera liberado por el régimen de Venezuela tras permanecer más de tres meses detenido.

Cano, quien mantuvo una constante lucha pública por la liberación de su hijo, compartió su testimonio sobre el reencuentro familiar y la situación de otros jóvenes que permanecen encarcelados.

"Estaba pendiente de las horas cuando veo el carro salir de mi yerna, que fue a quien llamaron para que lo buscara", recordó. Inmediatamente después, su hijo la contactó telefónicamente: "Madre, ya estoy libre, ven hasta donde estoy", fueron las palabras que recibió.

Sin embargo, la madre indicó que su hijo "no se siente bien para las declaraciones" y que actualmente está cumpliendo con medidas cautelares en tribunales junto a su esposa.

Pese a la alegría por la liberación de su hijo, Evelis Cano mantiene su compromiso con otras familias afectadas.

"Allá en zona 7 todavía quedan 12 jóvenes que no entraron, lamentablemente dentro de la ley de amnistía", denunció. La activista pidió una "rectificación sobre esa ley de amnistía" para incluir a estos jóvenes cuyos familiares ella acompañó durante las protestas.

Durante su lucha, la madre protagonizó diversas protestas y encadenamientos junto a otras madres y esposas de detenidos frente a los recintos carcelarios.

"Pienso que gracias a las protestas que se hicimos en zona 7, estamos obteniendo los resultados que hoy en día tenemos", afirmó Cano.