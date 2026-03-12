NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Nicolás Maduro

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
: Carlos Julio Rojas, exprisionero político, y Enderson Sequera, politólogo y consultor político, analizaron en La Noche de NTN24 la situación en Venezuela y pidieron la liberación inmediata de los presos políticos.

El diario ABC de España reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre la situación de Nicolás Maduro en prisión. Aislado en una celda de 3 metros de largo por 2 de ancho de una cárcel de Nueva York, el tirano pasa las noches gritando que es el presidente de Venezuela y afirmando que está secuestrado, según informó el periodista David Alandete.

El dictador venezolano solo puede salir tres veces por semana a un pequeño patio. Durante las noches, según el reporte, grita: "Yo soy el presidente de Venezuela, díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata". Maduro fue capturado en diciembre de 2025 y extraído el 3 de enero por fuerzas de Estados Unidos.

Mientras tanto, desde Caracas, Delcy Rodríguez, encargada del régimen, agradeció lo que considera un reconocimiento legal del gobierno de Estados Unidos. "No es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida", afirmó Rodríguez.

o

Sin embargo, ese reconocimiento tiene como telón de fondo una notificación crucial del Departamento de Estado al Tribunal de Nueva York donde comparece Maduro por cargos de narcoterrorismo. El documento señala que "desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado de Venezuela y ese no reconocimiento continúa hasta el presente".

Esta postura debilita la estrategia de defensa del exdictador, quien exige inmunidad presidencial y solicita que su defensa sea financiada con fondos del Estado venezolano. "Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal de Estados Unidos por sus delitos", señala el documento oficial.

La líder democrática María Corina Machado recordó que existe una ruta trazada por la administración de Donald Trump para Venezuela con tres pasos: estabilización, recuperación y transición a la democracia. Sobre Delcy Rodríguez, Machado afirmó: "Es parte medular, fundamental de la estructura del régimen criminal de Nicolás Maduro... Estados Unidos le ha dado claras instrucciones para que sectores del régimen desmonten la propia estructura represiva".

o

En un hecho histórico, cientos de venezolanos salieron este jueves a protestar en las calles de Venezuela. Por primera vez en años, trabajadores y representantes de la sociedad civil lograron marchar hasta las sedes de la Asamblea Nacional para exigir aumento de sueldo, sin ser reprimidos por las fuerzas de seguridad del régimen.

La movilización, convocada por más de 200 organizaciones sindicales y gremios universitarios, llenó las calles principales de Caracas.

Carlos Julio Rojas, exprisionero político liberado el 14 de enero, pero que aún enfrenta restricciones del régimen, lideró las protestas. "Hoy la ciudadanía llegó al centro de Caracas... la Plaza Bolívar ha sido un sitio prohibido porque estaba rodeado de colectivos armados, y hoy esas fuerzas de la oscuridad fueron vencidas por la protesta popular, cívica, democrática y constitucional", declaró Rojas.

Hoy fue un triunfo de la ciudadanía en desafío a una dictadura que se podría decir que se está desmoronando”, agregó.

Por su parte, Enderson Sequera, politólogo y consultor político, aseguró que “en Venezuela se está perdiendo el miedo, una concentración como esta antes del 3 de enero habría sido inimaginable”.

Sobre el reconocimiento de Estados Unidos a Delcy Rodríguez, indicó que “el documento del Departamento de Justicia dice que la reconocen no para que termine el periodo de Maduro, sino para crear las condiciones de una transición a la democracia en Venezuela”.

“Todo este proceso, no tenga duda, va a terminar en unas elecciones libres y democráticas”, señaló.

Carlos Julio Rojas, además, indicó que todo lo que está viviendo Nicolás Maduro en la cárcel de Nueva York “es una respuesta a los crímenes cometidos”. “Nicolás Maduro violó los derechos humanos en Venezuela. Llevó a la cárcel a más de tres mil personas en un periodo desde el año 2024 hasta la actualidad”, insistió.

Daniela Hernández, esposa del preso político Jordan Daniel Oropeza, operador de PDVSA, señaló que están jugando con sus mentes psicológicamente en prisión. “No tenemos acceso a los expedientes”, dijo.

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

