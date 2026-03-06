La Asociación de Futbolistas Españoles solicita no jugar encuentros en "zonas de conflicto" y menciona en concreto a la Finalissima

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado por medio del cual expresaron su preocupación ante el traslado de las delegaciones de la selección España femenina y masculina a territorios que se encuentran en “zona de conflicto”.

Esto teniendo en cuenta la actual situación que se vive en diferentes naciones de Medio Oriente, en medio de las represalias del régimen de Irán hacia varios países del Golfo, tras la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel hacia el régimen ayatolá.

Su preocupación surge puesto que la ‘roja’ femenina enfrentará este sábado a su similar de Ucrania por la eliminatoria mundialista de la UEFA en Turquía y que de momento se tiene establecido que la absoluta de España dispute el juego de la Finalissima ante Argentina en Catar.

“AFE considera que la seguridad y la integridad de las futbolistas deben ser siempre la prioridad absoluta por encima de cualquier compromiso deportivo. La actual situación geopolítica que se vive en la zona genera una enorme incertidumbre y riesgo que debe ser tenido muy en cuenta”, expresó.

La Asociación de Futbolistas Españoles manifestó que el panorama de seguridad que vive esta región se encuentra “susceptible de ser objetivo de misiles”, motivo por el cual “cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro sin previo aviso”, lo cual afectaría a las futbolistas.

En cuanto al encuentro de la Finalissima entre España y Argentina, que se tiene programada para el 27 de marzo, consideraron que no debería disputarse en una “zona de conflicto”, teniendo en cuenta el riesgo que esto representa para la integridad del plantel del seleccionado.

“El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, manifestó la Asociación de Futbolistas Españoles.

Por último, dejaron clara su postura en cuanto a los encuentros programados en aquellos territorios donde el conflicto es latente: “AFE mantiene esta misma posición respecto a cualquier encuentro de fútbol que tenga previsto disputarse en zonas de conflicto”.

Pese a la crítica situación y la preocupación por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles ante lo que se vive en Medio Oriente, frente a los persistentes ataques del régimen de Irán a naciones del Golfo, el encuentro entre la selección femenina de España y Ucrania por las eliminatorias al Mundial de 2027 se disputará este sábado 7 de marzo en Turquía.