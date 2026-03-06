NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Jugadores selección de España - Foto referencia: AFP
Jugadores selección de España - Foto referencia: AFP
España

La Asociación de Futbolistas Españoles solicita no jugar encuentros en "zonas de conflicto" y menciona en concreto a la Finalissima

marzo 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Su preocupación surge debido a que la ‘roja’ femenina enfrentará este sábado a su similar de Ucrania en Turquía y ante la Finalissima entre España y Argentina en Qatar.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitió un comunicado por medio del cual expresaron su preocupación ante el traslado de las delegaciones de la selección España femenina y masculina a territorios que se encuentran en “zona de conflicto”.

Esto teniendo en cuenta la actual situación que se vive en diferentes naciones de Medio Oriente, en medio de las represalias del régimen de Irán hacia varios países del Golfo, tras la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel hacia el régimen ayatolá.

Su preocupación surge puesto que la ‘roja’ femenina enfrentará este sábado a su similar de Ucrania por la eliminatoria mundialista de la UEFA en Turquía y que de momento se tiene establecido que la absoluta de España dispute el juego de la Finalissima ante Argentina en Catar.

“AFE considera que la seguridad y la integridad de las futbolistas deben ser siempre la prioridad absoluta por encima de cualquier compromiso deportivo. La actual situación geopolítica que se vive en la zona genera una enorme incertidumbre y riesgo que debe ser tenido muy en cuenta”, expresó.

La Asociación de Futbolistas Españoles manifestó que el panorama de seguridad que vive esta región se encuentra “susceptible de ser objetivo de misiles”, motivo por el cual “cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro sin previo aviso”, lo cual afectaría a las futbolistas.

En cuanto al encuentro de la Finalissima entre España y Argentina, que se tiene programada para el 27 de marzo, consideraron que no debería disputarse en una “zona de conflicto”, teniendo en cuenta el riesgo que esto representa para la integridad del plantel del seleccionado.

“El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, manifestó la Asociación de Futbolistas Españoles.

Por último, dejaron clara su postura en cuanto a los encuentros programados en aquellos territorios donde el conflicto es latente: “AFE mantiene esta misma posición respecto a cualquier encuentro de fútbol que tenga previsto disputarse en zonas de conflicto”.

Pese a la crítica situación y la preocupación por parte de la Asociación de Futbolistas Españoles ante lo que se vive en Medio Oriente, frente a los persistentes ataques del régimen de Irán a naciones del Golfo, el encuentro entre la selección femenina de España y Ucrania por las eliminatorias al Mundial de 2027 se disputará este sábado 7 de marzo en Turquía.

Temas relacionados:

España

Selección de España

Régimen de los Ayatolás

Irán

Conflicto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Deportes

Ver más
Trofeo Copa del Mundo - Foto: EFE
FIFA

Se acerca el Mundial: FIFA definió las fechas en las que las selecciones deben entregar la lista de convocados

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

El DT venezolano Richard Páez es oficializado como nuevo entrenador de equipo histórico de Colombia: dirigirá después de cinco años

James Rodríguez, volante de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez recibió una noticia sobre su visa para poder jugar en Estados Unidos con su nuevo club

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú - Foto de referencia EFE
Perú

Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

Entrega de medicamentos de EE. UU. a Venezuela - Embajada de EE. UU. en Venezuela
Ayuda

Estados Unidos envió cargamento de más de seis toneladas de suministros médicos a Venezuela: "Contribuirán a la estabilización, recuperación y reconciliación"

Trofeo Copa del Mundo - Foto: EFE
FIFA

Se acerca el Mundial: FIFA definió las fechas en las que las selecciones deben entregar la lista de convocados

Reina del Carnaval de Barranquilla - Foto por Carnaval de Barranquilla 2026
Carnaval de Barranquilla

Indignación por beso sin consentimiento a la Reina del Carnaval de Barranquilla en Colombia

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Tiroteo en EE. UU. - Foto de referencia: Canva
Estados Unidos

Padre de adolescente que perpetró un tiroteo en Estados Unidos enfrenta juicio por asesinato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre