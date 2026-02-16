NTN24
Central Nuclear

Tras su reactivación, planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa vuelve a suministrar servicio de energía por primera vez luego de 14 años

febrero 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
Instalaciones de la planta nuclear Kashiwazaki-Kariwa (KK) - Foto: EFE
TEPCO indicó que estas “pruebas y evaluaciones”, que tienen como finalidad la “preparación para la operación comercial” que se tiene prevista para mediados del mes de marzo.

Este lunes la compañía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) dio a conocer que, tras superar las fallas técnicas y la reactivación del reactor 6 de la central de Kashiwazaki-Kariwa (KK), han comenzado a generar y distribuir electricidad en Japón, por primera vez, luego de 14 años.

Durante la noche del domingo 15 de febrero, la central nuclear más grande de la nación asiática comenzó a realizar pruebas de transmisión de energía desde sus plantas atómicas.

La compañía Tokyo Electric Power Company dio a conocer por medio de un comunicado que puso en marcha las turbinas a vapor en la planta Kashiwazaki-Kariwa.

TEPCO informó que sobre “las 22:00 horas del día 16 de febrero se procedió a la conexión del generador a la red eléctrica (conexión principal en paralelo)”, y que posteriormente irán aumentando de manera gradual “la salida del generador hasta aproximadamente el 50% de la salida eléctrica nominal y verificaremos el estado de funcionamiento del generador”, indicó la compañía por medio del comunicado.

De igual manera, TEPCO manifestó que permanecerán “supervisando cuidadosamente cada paso del proceso”.

Asimismo, dejaron claro que estas “pruebas y evaluaciones”, que tienen como finalidad la “preparación para la opresión comercial” que se tiene prevista para el próximo 18 de marzo, estarán bajo observación por si se llega a presentar un “problema de categoría II”.

Cabe resaltar que la última ocasión que la unidad de Kashiwazaki-Kariwa transmitió electricidad fue en marzo del año 2011, tras el accidente nuclear de Fukushima, lo cual llevó a la suspensión de todos sus reactores y la suspensión de operaciones.

Desde aquel entonces, TEPCO intentó reactivar los reactores 6 y 7 de la central nuclear KK desde el 2017, pero luego de evaluaciones por fallas de seguridad contra ataques terroristas, ordenó la inoperatividad de esta.

El pasado 21 de enero de 2026, la compañía nuevamente intentó reactivar el reactor 6 de esta central, pero debido a la activación de una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control encargadas de gestionar su potencia y seguridad, tuvo que suspenderse.

Finalmente, y después de varios intentos, el pasado 9 de febrero Tokyo Electric Power Company anunció su reactivación del reactor 6 de la planta nuclear Kashiwazaki-Kariwa en la prefectura japonesa de Niigata.

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Alex Saab y Nicolás Maduro (AFP)
Álex Saab

The New York Times asegura que Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, y se desconoce la situación actual de ambos

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

José Luis Rodríguez Zapatero / Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

Expresidente español Zapatero aterrizó en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Kristi Noem secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. - Fotos: EFE
Donald Trump

Trump ratifica a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional en medio de polémica por muertes en Mineápolis en intervenciones de ICE

Selección venezolana en la Copa América de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador de La Vinotinto tuvo un debut para el olvido en el fútbol colombiano: estuvo cinco minutos en el campo y después fue expulsado

Accidente en el que una tractomula embistió a varios vehículos en el Alto de la Línea en Colombia
Colombia

Conductor capta desde atrás accidente en el que una tractomula embistió a varios vehículos en el Alto de la Línea en Colombia

Jhon Arias cerca de regresar al fútbol de Brasil, Palmeiras su destino - Foto: EFE
Jhon Arias

Wolves habría aceptado la oferta de Palmeiras y la decisión final se encontraría en manos de Jhon Arias

