Tras su reactivación, planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa vuelve a suministrar servicio de energía por primera vez luego de 14 años

Este lunes la compañía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) dio a conocer que, tras superar las fallas técnicas y la reactivación del reactor 6 de la central de Kashiwazaki-Kariwa (KK), han comenzado a generar y distribuir electricidad en Japón, por primera vez, luego de 14 años.

Durante la noche del domingo 15 de febrero, la central nuclear más grande de la nación asiática comenzó a realizar pruebas de transmisión de energía desde sus plantas atómicas.

La compañía Tokyo Electric Power Company dio a conocer por medio de un comunicado que puso en marcha las turbinas a vapor en la planta Kashiwazaki-Kariwa.

TEPCO informó que sobre “las 22:00 horas del día 16 de febrero se procedió a la conexión del generador a la red eléctrica (conexión principal en paralelo)”, y que posteriormente irán aumentando de manera gradual “la salida del generador hasta aproximadamente el 50% de la salida eléctrica nominal y verificaremos el estado de funcionamiento del generador”, indicó la compañía por medio del comunicado.

De igual manera, TEPCO manifestó que permanecerán “supervisando cuidadosamente cada paso del proceso”.

Asimismo, dejaron claro que estas “pruebas y evaluaciones”, que tienen como finalidad la “preparación para la opresión comercial” que se tiene prevista para el próximo 18 de marzo, estarán bajo observación por si se llega a presentar un “problema de categoría II”.

Cabe resaltar que la última ocasión que la unidad de Kashiwazaki-Kariwa transmitió electricidad fue en marzo del año 2011, tras el accidente nuclear de Fukushima, lo cual llevó a la suspensión de todos sus reactores y la suspensión de operaciones.

Desde aquel entonces, TEPCO intentó reactivar los reactores 6 y 7 de la central nuclear KK desde el 2017, pero luego de evaluaciones por fallas de seguridad contra ataques terroristas, ordenó la inoperatividad de esta.

El pasado 21 de enero de 2026, la compañía nuevamente intentó reactivar el reactor 6 de esta central, pero debido a la activación de una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control encargadas de gestionar su potencia y seguridad, tuvo que suspenderse.

Finalmente, y después de varios intentos, el pasado 9 de febrero Tokyo Electric Power Company anunció su reactivación del reactor 6 de la planta nuclear Kashiwazaki-Kariwa en la prefectura japonesa de Niigata.