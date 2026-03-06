NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos dice que con la 'Operación Furia Épica' se han logrado impactar más de 3.000 objetivos del régimen iraní tras siete días del inicio de los ataques

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques en Irán | Foto: AFP
Esto se da tan solo un día después de que el Comando Central anunciara el hundimiento de más de 30 buques iraníes.

Este viernes el Comando Central de Estados Unidos dio una actualización de los avances de la Operación Furia Épica ordenada por el presidente Donald Trump contra el régimen de Irán.

Desde su cuenta en la red social de X, el Comando reportó que Estados Unidos ha logrado atacar a más de 3.000 objetivos en Irán desde el inicio del conflicto el pasado sábado 28 de febrero.

El ejército norteamericano afirmó que "el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) comenzó la Operación Furia Épica por orden del presidente de los Estados Unidos".

o

Y tras esto, detalló que "las fuerzas del CENTCOM están atacando objetivos para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando las ubicaciones que representan una amenaza inminente".

Según el informe presentado en la operación lanzada a la 1:15 a. m., del 28 de febrero de 2026 en Irán fueron atacados más de 3.000 objetivos. Además, de que hasta la fecha se han logrado dañar o destruir al menos a 43 buques iraníes, según el Comando Central de Estados Unidos.

En la operación, que cumple siete días, algunos de los activos que se han empleado han sido: Bombarderos B-1, Bombarderos furtivos B-2, Drones LUCAS, Sistemas de misiles interceptores Patriot y Sistemas de misiles antibalísticos THAAD.

También están los aviones de combate F-15, F-16, F-18 y F-22; así como también los cazas furtivos F-35, los aviones de ataque A-10, el avión de ataque electrónico EA-18G y el avión de alerta temprana y control aerotransportado.

El Portaaviones de propulsión nuclear, los destructores de misiles guiados, el sistema antidrones, el aviones cisterna de reabastecimiento y los buques de reabastecimiento también hacen parte de la lista de activos usados.

El Comando Central norteamericano destacó en el informe presentado en la red social de X que hay "capacidades especiales que no podemos enumerar aquí".

Asimismo, el informe explica que en la Operación Furia Épica ordenada por el líder republicano, que los tipos de objetivos atacados en Irán han sido:

  • Centros de Mando y Control
  • Cuartel General Conjunto del CGRI
  • Cuartel General de las Fuerzas Aeroespaciales del CGRI
  • Sistemas Integrados de Defensa Aérea
  • Emplazamientos de misiles balísticos
  • Buques de la Armada iraní
  • Submarinos de la Armada iraní
  • Emplazamientos de misiles antibuque
  • Capacidades de comunicación militar

o

El jefe del Comando Central de Estados Unidos reveló que hasta la fecha, la unión americana ha hundido más de 30 buques iraníes en medio de la creciente tensión tras los ataques contra el régimen.

Todo esto mientras los ataques con misiles balísticos y drones de la las fuerzas de Irán han disminuido considerablemente desde el inicio de la ofensiva contra el régimen que empezó el pasado sábado.

De acuerdo con lo expresado por el almirante Brad Cooper durante una rueda de prensa "ya superamos los 30 barcos hundidos y, en las últimas horas".

Según Cooper, Estados Unidos ha golpeado "un buque portadrones iraní de un tamaño aproximado al de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras hablamos, está en llamas".

Además, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas norteamericanas en Oriente Medio señaló que los ataques con misiles balísticos por parte de las fuerzas iraníes han "disminuido un 90% desde el primer día. Los ataques con drones han disminuido un 83%".

