Viernes, 20 de febrero de 2026
Iglesia

Así quedó la Sagrada Familia de Barcelona tras alcanzar su altura máxima con la instalación de su última pieza: ya es la iglesia más alta del mundo

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La Sagrada Familia de Barcelona - Foto AFP
Fue instalada la gran cruz blanca de 17 metros de altura y 13,5 de anchura que completa la torre de Jesucristo.

Este viernes, la Sagrada Familia de Barcelona en España se coronó como la iglesia más alta del mundo tras alcanzar su cima con la instalación de la cruz de su torre central, que se eleva a 172,5 metros de altura.

La gran cruz blanca de 17 metros de altura y 13,5 de anchura que completa la torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por el icónico arquitecto catalán Antoni Gaudí hace más de 140 años, fue instalada por una enorme grúa amarilla.

A las afueras del templo, cientos de turistas se congregaron con curiosidad para presenciar las maniobras para depositar la torre con la enorme grúa que era asistida por trabajadores suspendidos por arneses.

La cima del templo ya era considerada el edificio más alto de Barcelona, aunque quedó por debajo de la montaña de Montjuic, de 177 metros, por orden de Gaudí, quien de profunda fe católica no quería sobrepasar lo que consideraba la obra de Dios.

También ostentaba, desde hace un tiempo, el título de la iglesia más alta del mundo, luego de arrebatarle el récord al templo de Ulm, en Alemania.

Aunque la iglesia completó su cima tras ser instalada la cruz de su torre central, a su alrededor aún se observan los andamios que se irán retirando progresivamente para estar listos el 10 de junio, fecha en la que está prevista la bendición, un evento que coincide con el centenario de la muerte de Gaudi.

Para tal evento, se espera que asista el máximo jerarca de la Iglesia católica, el papa León XIV, quien todavía no confirmó su asistencia.

La Sagrada Familia es el templo de pago más visitado de España, con 4,8 millones de entradas vendidas en 2024. Su construcción sufrió numerosos altibajos desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883.

