NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Donald Trump

"Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente": Donald Trump

enero 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
Donald Trump, presidente de los EE. UU. - Foto: AFP
El mandatario estadounidense espera que en las próximas semanas aumente el ritmo y la cifra de liberación de presos políticos en territorio venezolano.

Este lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por medio de su cuenta de Truth Social, se manifestó respecto a la excarcelación de presos políticos que se adelanta en Venezuela desde el pasado 8 de enero.

El mandatario destacó la manera en la que se han adelantado las liberaciones de presos políticos en la nación caribeña, “ritmo” y cifras que espera que aumenten durante las próximas semanas.

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”, expresó el presidente Donald Trump.

Adicionalmente, el mandatario norteamericano quien, desde la operación liderada en Washington en la que resultó capturado Nicolás Maduro ha adelantado varias conversaciones con la ahora encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, describió estas liberaciones como un “importante gesto humanitario”.

“¡Quiero agradecer a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!”, manifestó Trump en su cuenta de Truth Social.

Entretanto, Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen venezolano, insiste en que no hay presos políticos “sino gente que ha cometido delitos” y que actualmente ellos han liberado 808 personas, cifra que asegura “las ONG no saben, porque ellos no tienen la lista”.

Asimismo, Cabello sostiene que “la orden la dio Maduro el 23 de diciembre y no tiene que ver con presiones de ninguna naturaleza”, aun cuando el mundo ha sido testigo de la presión que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Las cifras de excarcelaciones entregadas por Diosdado Cabello no contrastan con el más reciente informe entregado por la ONG defensora de derechos humanos Foro Penal que confirmó este lunes que un total de 266 presos políticos han sido excarcelados tras el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero.

“266 excarcelaciones de presos políticos verificadas por el @ForoPenal desde el 8 de enero de 2026. Estamos verificando otras del día de ayer. Seguimos”, comunicó en sus redes sociales la ONG.

