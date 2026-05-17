¿Se ha normalizado el horror y la tragedia del desplazamiento forzado en México? Expertos analizan

El programa Mesa de Periodistas pone sobre la mesa la situación generada por el desplazamiento forzado a propósito de Chilapa, Guerrero, aunque no es la única ciudad que ha sufrido este fenómeno.

También ha ocurrido en de Michoacán, Sinaloa, y otros lugares más, en una situación que, tras más de una década de conflicto, ha parecido normalizarse desde algunos sectores mientras para muchas personas representa el horror y la tragedia de su realidad.

VEA TAMBIÉN Maestros de México amenazan con protestas durante el Mundial 2026 tras rechazar aumento salarial o

Juan Angulo Osorio, director en El Sur de Guerrero, y Salvador Frausto, director de Investigaciones Especiales de Milenio, analizaron este tema en Mesa de Periodistas.

"Se ha dejado crecer el conflicto. Es un conflicto que ya tiene más de 10 años. Hay 16 comunidades indígenas del pueblo nahua organizadas pues desde siempre por usos y costumbres, con asambleas que deciden, que toman las principales decisiones sobre la comunidad, están ubicadas en un territorio que desde entonces se vienen disputando distintos grupos del crimen organizado", explicó Angulo en primer lugar.

Las comunidades indígenas, según Angulo, exigen escuelas, médicos, caminos y han sufrido "los embates" de las organizaciones delictivas.

Para Frausto, se trata de un problema "estructural político". Asegura que "no hay un apoyo desde el Estado y desde la Federación para que los municipios puedan tener fuerzas de seguridad eficientes" y cree necesario establecer policías municipales que les garanticen a los pobladores sus derechos y que puedan vivir tranquilamente.

"Pero eso no lo vemos, así como no se ve en muchas regiones de los estados. Pero el origen estructural es ese, me parece", agregó.