"No puede haber una transición plena si siguen estando esos cabecillas": exprisionero político sobre situación política en Venezuela

En el programa La Tarde de NTN24, Williams Dávila, exprisionero político venezolano, analizó el encuentro del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la líder del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“En la agenda de esa reunión nunca estuvo planteada la convocatoria de unas elecciones justas, serias y responsables”, señaló sobre el encuentro entre Rodríguez y Petro.

Explicó que en Venezuela “no hay transición mientras se mantenga esa estructura represiva, mientras tengamos 473 presos políticos, la amenaza de suspender la ley de la amnistía. Nosotros tenemos que luchar para que en un plazo se den elecciones justas y competitivas. No tenemos una transición y tenemos que luchar para tener una democracia verdadera”.

“Las relaciones entre Colombia y Venezuela, que siempre fueron fluidas hace unos años atrás, se pueden reinstituir en la medida que exista un gobierno democrático, que no lo hay en Venezuela”, resaltó.

La estrategia del régimen está “en un proceso donde la encargaduría trata de vender una imagen de que todo está normal y sobre todo montándose en una especie de precampaña”.

A su llegada a Colombia, dijo que “las fronteras siguen estando peligrosas, yo he tenido 543 días privado de la libertad, esta es la primera vez que salgo internacionalmente. Yo vi pasando por la zona un ambiente de cierto temor y de inseguridad”.

Para que se puedan alcanzar buenas relaciones entre los dos países, Dávila afirmó que “aquí no puede haber una transición plena si siguen estando esos cabecillas en los cuerpos de seguridad del Estado, eso tiene que limpiarse”.

Criticó el encuentro y cuestionó: “Cómo pueden impulsar una integración, una hermandad, como lo acaban de decir ahí, una fraternidad sobre la base de violación de los derechos humanos, cómo podemos mecanizar eso. A Venezuela se le niega la libertad”.

“Falta mucho de eso, porque la realidad es que no existe transparencia en ese discurso, eso es una mentalidad totalitaria. Todos los que no pensamos igual que ellos, no somos demócratas, no somos ciudadanos y somos enemigos”, concluyó.