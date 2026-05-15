El técnico portugués José Mourinho habló sobre su futuro: “Recibí una oferta, pero no quise verla”

Este viernes, previo al juego por la última fecha de la Liga de Portugal, el director técnico del Benfica de Portugal, José Mourinho, se refirió a su futuro con el conjunto luso, dejando ver que recibió una oferta de renovación en los últimos días, pero que aún no la ha revisado.

Según las declaraciones previo al juego ante Estoril de Mourinho, en este momento se encuentra concentrado en lo que será su última presentación con las ‘Águilas’ en esta temporada, la cual desea terminar de la mejor manera con la finalidad de alcanzar la clasificación a la Champions.

Pero dejo claro que, una vez termine la actuación en la campaña 2025-2026 con el club, analizará detalladamente la propuesta.

El miércoles recibí una oferta de renovación de contrato del Benfica. La oferta se la entregaron a mi agente, pero no quise verla, enterarme de ella ni analizarla. Solo lo haré a partir del domingo, diría que el domingo”, dijo Mourinho a la prensa.

Asimismo, el técnico portugués indicó que la próxima semana será determinante tanto para él como para ‘Las Águilas’ en cuanto a toma de decisiones.

La siguiente semana será importante para mí, para mi futuro y también para el Benfica. Cuando termine la temporada, el Benfica tiene que empezar a pensar en la siguiente. Pero, según el contrato y el acuerdo que firmé al llegar, tenemos este plazo de unos días para ver qué pasa y tomar una decisión”, expresó.

También aprovecho el espacio para dejar claro nuevamente que hasta la fecha no ha tenido contacto con el entorno del conjunto merengue.

“En cuanto al Real Madrid, nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura”, señaló José Mourinho.

En ese sentido, el entrenador luso de 63 años, que buscará este sábado la victoria con el Benfica ante el Estoril, tiene claro que sumar de a tres le permitiría clasificarse a la próxima Champions League; debe esperar que el Sporting de Lisboa pierda o no sume de a tres para alcanzar este objetivo.

El juego entre los Canarios y las Águilas será este 16 de mayo, a partir de las 2:30 p.m., hora colombiana.