Estados Unidos destruyó embarcaciones del régimen iraní y derribó misiles que tenían como objetivos a barcos comerciales y tropas norteamericanas

Fuerzas de Estados Unidos destruyeron seis embarcaciones iraníes y derribaron misiles y drones disparados por tropas del régimen de Teherán contra barcos comerciales y buques de la Marina, afirmó este lunes un alto almirante norteamericano.

Helicópteros Apache y Seahawk de Estados Unidos alcanzaron "seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a la navegación comercial", declaró a periodistas el almirante Brad Cooper, jefe del mando a cargo de las operaciones de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom).

A su vez, se conoció que "neutralizaron de manera eficaz" todos los "misiles y drones que fueron lanzados tanto contra nosotros como contra los buques mercantes", dijo Cooper.

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Esto se da en medio de la amenaza del régimen de Irán de destruir embarcaciones ante los dichos del presidente Donald Trump de este domingo, quien anunció el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El régimen iraní amenazó con atacar incluso buques de guerra de Estados Unidos si impedía el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Un buque de carga surcoreano se incendió este lunes en esa zona, sin dejar víctimas mortales, con 24 ocupantes.

Trump anunció durante el fin de semana un proyecto al que denominó “Libertad” para guiar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz ante las amenazas del régimen de Irán, sin embargo, no brindó detalles de cómo se llevaría a cabo dicho plan.

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El mismo Cooper aseguró que varios barcos norteamericanos lograron pasar el estrecho de Ormuz sin problema.