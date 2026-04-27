¿Por qué Estados Unidos autorizó al régimen de Venezuela a pagar la defensa Maduro en una decisión inusual?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó en un hecho inusual que el régimen de Venezuela financie la defensa legal de Nicolás Maduro en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, tras una modificación de las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta decisión constituye un caso sin precedentes en la historia de las sanciones estadounidenses.