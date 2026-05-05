EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el portaaviones USS Abraham Lincoln podría ser desplegado frente a las costas de Cuba tras concluir sus operaciones actuales contra el régimen iraní en Medio Oriente.

La embarcación forma parte de lo que la administración denomina "Proyecto Libertad", una operación que intensifica la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

"Al regresar de Irán, tendremos uno de los grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, que venga y que pare a cien yardas y que ellos digan muchas gracias, nos rendimos en Cuba", declaró Trump.

El mandatario estadounidense calificó la situación en la isla como problemática y sugirió que "estaremos tomando casi inmediatamente" el territorio cubano.

El USS Abraham Lincoln, identificado como CVN-72, es uno de los portaaviones nucleares más importantes de la Armada estadounidense.

Perteneciente a la clase Nimitz, entró en servicio en 1989 y cuenta con dos reactores nucleares que le proporcionan autonomía para operar más de 20 años sin recargar combustible. Con dimensiones de 333 metros de eslora y 76 metros de manga, la embarcación pesa aproximadamente 100,000 toneladas.

La capacidad operativa del portaaviones incluye entre 60 y 90 aeronaves de combate, incluyendo cazas F-18 Super Hornets, aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye, helicópteros MH-60 y aviones de guerra electrónica EA-18G Growler.

Su tripulación está conformada por 5,000 personas entre marineros y personal aéreo, y puede mantener operaciones sostenidas durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, a lo largo de meses sin necesidad de atracar en puerto.

El activista disidente cubano Yunior García Aguilera, exiliado en España, interpretó este anuncio como "parte del paquete de presiones" de la administración Trump.

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"Yo sí creo que el objetivo de la administración de Trump es negociar, acabar negociando con el régimen de La Habana y están utilizando esto como otra carta más sobre la mesa", señaló García en entrevista con NTN24.

Según el activista, la situación dentro de Cuba ha empeorado significativamente en los últimos años.

"Los apagones son en algunos lugares de más de 20 horas al día. Prácticamente la comida no se puede conservar en el refrigerador. Los precios están aumentando a un ritmo que es impagable", describió García.

El régimen cubano respondió con movilizaciones durante el primero de mayo y asegura haber recopilado 6 millones de firmas contra cualquier acción militar estadounidense, cifra que García califica como "matemáticamente imposible" considerando la población total de la isla.

García caracterizó a Díaz-Canel como "un hombre con mucho miedo" que mantiene la retórica oficialista mientras enfrenta presión tanto interna como externa.