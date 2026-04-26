"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play": columnista deportivo Jorge Barraza sobre el rechazo de la FIGC de ocupar el lugar de Irán en el Mundial

El Gobierno de Italia, a través de su Ministerio del Deporte, así como la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) han rechazado oficialmente la propuesta de ocupar el lugar de Irán en la Copa del Mundo 2026.

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En esa línea, el ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, rechazó categóricamente la propuesta la cual calificó de una idea "no oportuna" e "inapropiada".

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La postura del 'país de la bota' es que la clasificación debe obtenerse en el terreno de juego y no mediante decisiones políticas o administrativas.

La FIFA también ha descartado la posibilidad de sustituir a Irán, manteniendo su participación en el torneo.

Jorge Barraza, columnista deportivo, analizó dicho tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play, el premio de la ética, me parece genial la respuesta del ministro del Deporte (de Italia)", argumentó el entrevistado.

"Irán no le está dando el gusto (a EE. UU.) no dice que va, pero tampoco dice que no va (...) No va a pasar nada e Irán va a jugar el Mundial", complementó.

De momento, la participación de Irán en el Mundial 2026 es incierta y contradictoria. Aunque clasificó, autoridades del régimen iraní anunciaron en marzo su retiro debido a tensiones políticas y de seguridad con Estados Unidos.