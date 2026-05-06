EE. UU. disparó contra otro buque que intentaba violar el bloqueo a puertos del régimen de Irán: "Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el timón del petrolero"

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que un avión de combate de la Armada disparó contra un petrolero que intentaba violar el bloqueo impuesto a los puertos del régimen de Irán.

Según el CENTCOM, las fuerzas que operan en el Golfo de Omán inmovilizaron el petrolero vacío que portaba una bandera iraní y que intentaba dirigirse a un puerto del país a las 9:00 a. m. (hora del este) del 6 de mayo.

“Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) observaron al M/T Hasna mientras transitaba por aguas internacionales rumbo a un puerto iraní en el Golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque con bandera iraní que estaba violando el bloqueo estadounidense”, detalló el mando militar.

Ante la negativa de la tripulación, las fuerzas norteamericanas inmovilizaron el timón del petrolero disparando varias ráfagas con el cañón de 20 mm de un F/A-18 Super Hornet de la Armada, el cual fue lanzado desde el portaaviones USS Abraham Lincoln.

“El bloqueo estadounidense contra los buques que intentan entrar o salir de puertos iraníes permanece en pleno vigor. Las fuerzas del CENTCOM continúan actuando con diligencia y profesionalismo para garantizar su cumplimiento”, sentenció el CENTCOM en un comunicado.

Es la segunda vez que Estados Unidos abre fuego contra un barco que, según argumenta, intenta bloquear dicho bloqueo, vigente desde el 13 de abril.

La primera vez ocurrió el 19 de abril cuando un buque con bandera iraní, el M/V Touska, intentó violar la medida e ignoró las múltiples advertencias de uno de sus destructores.

Ante eso, se ordenó a la tripulación evacuar la sala de máquinas, a la que posteriormente se le disparó varias veces con su cañón de cinco pulgadas, dejando inutilizada la embarcación.

Cabe mencionar que después de los ataques de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, el régimen iraní cerró de facto el vital estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo y gas.

Por su parte, Washington anunció el bloqueo de los puertos iraníes después de que las conversaciones de paz en Pakistán fracasaran el mes pasado.