Descubren impresionante rubí de 11.000 quilates, uno de los más grandes jamás encontrados

Según informaron los medios estatales, se ha descubierto en Myanmar un enorme rubí de 11.000 quilates, uno de los más grandes jamás encontrados en el país, famoso por sus piedras preciosas.

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El líder Min Aung Hlaing, apareció en la portada del periódico estatal Global New Light of Myanmar examinando la roca de 2,2 kilogramos (4,8 libras) en su oficina.

El rubí, desenterrado en la zona de Mogok, era "excepcionalmente grande, raro y difícil de encontrar", según declaró en un comunicado el nuevo gobierno respaldado por los militares.

"El rubí gigante tiene un color rojo violáceo con matices amarillentos y se considera que posee una alta calidad cromática", añadió.

Aunque es más pequeña que un rubí similar de 21.450 quilates encontrado en la misma zona en 1996, la piedra descubierta recientemente es más valiosa "debido a su color, claridad y calidad general superiores", dijo el gobierno sin dar un valor preciso.

Emperadores, reyes y caudillos han luchado durante mucho tiempo por el valle de Mogok, en la región de Mandalay, donde se esconden las singulares piedras de "sangre de paloma".

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Los rubíes de Mogok son los más caros del mundo, y las joyas de mayor calidad alcanzan precios multimillonarios.

Su elemento especial es la “seda”, que contiene finas inclusiones de Rutilio (conocidas como seda) que dispersan la luz, suavizando el color y dando a la gema una apariencia aterciopelada, diferenciándolos de los rubíes que suelen ser más oscuros.

Cabe resaltar que las piedras preciosas de esta zona son extremadamente raros y cotizados. Se encuentran piezas certificadas en mercados internacionales como eBay, sus precios varían desde unos pocos dólares hasta sumas elevadas por ejemplares impresionantes.