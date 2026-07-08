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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

"Petro y Cepeda no saben con quién se metieron": el mensaje del presidente electo de Colombia ante insistencia en supuesto fraude electoral

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Contundente mensaje de Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: AFP
Contundente mensaje de Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: AFP
Para De La Espriella, la narrativa que maneja el actual mandatario, Gustavo Petro, sobre el supuesto fraude, es un mecanismo por medio del cual se pretende “incendiar el país”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un contundente mensaje al gobierno saliente de Gustavo Petro, quien en los últimos días ha insistido en un supuesto fraude electoral durante la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, hecho que llevó a suspender el proceso de empalme.

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Las palabras de Abelardo también han sido dirigidas a Iván Cepeda, excandidato presidencial que hace unos días se declaró en desobediencia civil y quien en repetidas ocasiones ha cuestionado las acciones y/o medidas anunciadas por la administración entrante.

“Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la constitución; seré implacable y contundente”, expresó Abelardo de la Espriella por medio de un video publicado en su red social de X.

El presidente electo de Colombia manifestó que la narrativa que ha manejado el actual gobierno sobre un supuesto fraude, durante los pasados comicios, es un mecanismo por medio del cual se pretende “incendiar el país”.

Ante esta intención, Abelardo de la Espriella fue contundente y señaló que será “un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas”.

Cabe destacar que De La Espriella anunció el pasado martes la suspensión del empalme que adelantaban con el Gobierno saliente de Gustavo Petro, luego de que este nuevamente desconociera el triunfo electoral que dio como vencedor al representante del partido Defensores de la Patria.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, Petro aseguró que el “ciudadano estadounidense no ganó las elecciones” de Colombia el pasado 21 de junio.

Frente a esto, Abelardo de la Espriella señaló que dio la orden para que se “suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia".

Entretanto, el intercambio de mensajes entre la administración entrante y los dirigentes del gobierno saliente se mantiene. Este miércoles, Iván Cepeda cuestionó fuertemente las políticas y medidas anunciadas por parte del presidente electo de Colombia.

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