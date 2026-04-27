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On the Road

La icónica historia de Jorge Barón en El Show de las Estrellas: así nació la “patadita de la buena suerte”

abril 27, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
“Somos campeones en vueltas a Colombia, porque hemos recorrido cerca de 1.000 municipios de nuestro país”, resaltó el famoso presentador.

El destacado presentador de la televisión colombiana, Jorge Eliécer Barón Ortiz, más conocido como Jorge Barón, es el invitado especial de una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, donde no solo repasa detalles de su trayectoria, sino deja al descubierto historias asombrosas.

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Barón empezó recordando el alcance de uno de sus proyectos más emblemáticos: “Hemos dado tantas vueltas a Colombia, somos campeones en vueltas a Colombia, porque hemos recorrido cerca de 1.000 municipios de nuestro país haciendo el Show de las Estrellas”.

Reveló el gran hito que su programa marco, según contó, “fue el primer programa de Colombia que se exporto, ese programa lo realizaba a color, aquí se trasmitía a blanco y negro. También en Europa se trasmitió este programa de embajadores de la música colombiana”.

Una de las principales misiones del icónico show, explicó Barón, “era un programa donde dábamos oportunidad al nuevo talento colombiano de la música, de las canciones, y también nos íbamos a la provincia a buscar más talentos”.

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Asimismo, dio a conocer el origen de la famosa ‘patadita de la suerte’ de su show. Este gesto no nació como algo planeado, sino como un momento espontáneo. Según relató, “es importada”. El primer día que la utilizó invitó “a una famosa muy popular, muy famosa en nuestro país. Grabó un disco de rancheras”, y en esos momentos le dijo a la cantante: “le voy a dar la patadita de la buena suerte para que estos temas tengan tanto éxito como la grabación anterior”.

La reacción del público fue muy positiva y terminó convirtiendo ese gesto en una de las insignias del presentador: “Toda la gente en los centros comerciales, en el aeropuerto, todas las mujeres y todos los hombres ‘ay don Jorge, la patadita, la patadita’”. “Para las mujeres se quedo el besito de la buena suerte y la patadita de la buena suerte para los hombres”, explicó.

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