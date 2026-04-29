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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Luis Díaz

"Esto no se aprende en una academia, se aprende en la calle, en la arena": fanáticos se rinden ante golazo de Luis Díaz en partido del Bayern contra el PSG

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Gol de Luis Díaz ante el Bayern Múnich. (AFP)
Gol de Luis Díaz ante el Bayern Múnich. (AFP)
La anotación de Díaz, la cuarta del Bayern y clave para el partido de vuelta, dejó asombrados a quienes veían en directo el partido.

El gol que marcó el delantero colombiano Luis Díaz, en el partido por la ida de las semifinales de la Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich, sigue dando de qué hablar pese al paso de las horas del impresionante juego que se saldó con un 5 a 4 a favor de los franceses.

La anotación de Díaz, la cuarta del Bayern y clave para el partido de vuelta, dejó asombrados a quienes veían en directo el compromiso.

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El colombiano, en una escena de película, acomodó un pase elevado del británico Harry Kane con un monumental taco tras lo que movió su cintura para dejar totalmente descolocado al brasileño Marquinhos y poder disparar al arco del PSG.

“Esto no se aprende en una academia. Se aprende en la calle, en la arena. Y en Sudamérica. Un fútbol endémico que solo brota de este lado del mar”, expresó la reconocida cuenta especializada en fútbol Goles en Directo en uno de los muchos comentarios de fanáticos cargados de elogios al gol de Díaz.

El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de fútbol.

En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5 a 4 sobre el Bayern Múnich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.

Al actual campeón le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (a los 65 minutos) y del colombiano Luis Díaz (a los 69) reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria.

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Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24 y 56) y Ousmane Dembélé (45+5' de penal y 58) y el tanto de João Neves (33), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (a los 17 de penal) y Michael Olise (41').

"Estamos muy contentos. Creo que merecimos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble", declaró el técnico del PSG, el español Luis Enrique, a Canal+.

El duelo de vuelta de la próxima semana en Múnich, donde podría no estar Achraf Hakimi tras acabar este martes con problemas en un muslo, decidirá el dueño de un boleto para la final del 30 de mayo en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan este miércoles la ida de su semifinal en la capital española.

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