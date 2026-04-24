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Viernes, 24 de abril de 2026
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Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026 - Foto: AFP
Nairo Quintana

"Ha pasado mucho tiempo que no ganaba": emocionantes palabras de Nairo Quintana tras triunfo en la Vuelta a Asturias, el primero en Europa desde 2022

abril 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
El experimentado ciclista del Movistar Team se quedó con la victoria durante la segunda etapa de la edición 68 de la Vuelta a Asturias.

En medio de la tristeza que embarga al ciclismo colombiano, tras el fallecimiento del corredor Cristian Muñoz, este viernes su compatriota Nairo Quintana le dio una alegría al país.

El experimentado ciclista del Movistar Team se quedó con la victoria durante la segunda etapa de la edición 68 de la Vuelta a Asturias, la cual inició en Llanes y finalizó 140.8 kilómetros después en Pola de Lena.

Finalizada la carrera, el pedalista boyacense, quien anunció su retiro como ciclista profesional a final de la temporada, dejó ver su alegría tras alcanzar la victoria, la cual no veía después de cuatro años.

“La verdad es que ha sido increíble; han pasado muchos años que no ganaba. Este año he anunciado también el final de mi carrera deportiva, pero siempre he estado motivado entrenándome, preparándome y, pues, hoy es una alegría inmensa”, dijo Nairo a la prensa.

De esta manera dejo claro que, pese a haber anunciado su retiro, no deja de prepararse para afrontar las competencias con responsabilidad y compromiso.

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No eso para menos la alegría del ‘Nairoman’, como también se le conoce al ciclista colombiano, pues han pasado 1524 días para que volviera a ganar una etapa en una carrera ciclística en territorio europeo.

Su última victoria en una competencia tenía como registro el 20 de noviembre de 2022 en el Tour de los Alpes Marítimos cuando corría para la escuadra francesa Arkea.

Teniendo en cuenta que ser campeón de la Vuelta a Asturias es uno de los principales objetivos del experimento ciclista, Quintana aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de su equipo.

“Ha sido una etapa fenomenal, un buen trabajo del equipo, jóvenes, pero también aprendiendo mucho y con muchísima motivación. Estar con los jóvenes me llena de motivación, de juventud, y hoy es un día para mostrarlo”, afirmó.

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Por último, el ciclista del Movistar Team lamentó el fallecimiento de su compatriota Cristian Muñoz, quien murió este viernes debido a una complicación de salud derivada de un accidente ocurrido durante la carrera Tour du Jura, en Francia.

“Es verdaderamente triste; esta mañana, cuando hemos escuchado la noticia, me he quedado frío. Un niño que tenía muchísima vida por delante, muchísimo que dar al deporte y al país, y es verdaderamente triste y lamentable”, sentenció Nairo Quintana.

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