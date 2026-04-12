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Domingo, 12 de abril de 2026
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Donald Trump

Casa Blanca presentó los diseños oficiales del arco del triunfo con detalles en oro que ordenó Trump para Washington DC: "será el más grande y hermoso del mundo"

abril 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Los bocetos de Harrison Design muestran un imponente arco color blanco una gran dama alada de la Libertad acompañada por dos águilas en color dorado, dos leones resguardando los pilares de la estructura e inscripciones doradas que rezan "Una nación bajo Dios".

La Casa Blanca reveló los diseños de un colosal arco de triunfo propuesto por el presidente Donald Trump para su construcción en Washington, cerca de algunos de los monumentos más venerados de la nación.

Con 76,2 metros de alto, superaría por nueve al Monumento a la Revolución de Ciudad de México, lo que lo convertiría en la estructura de su tipo más grande del mundo y relegaría al Arco de Triunfo de Pionyang al tercer lugar.

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El arco, con detalles en oro, también se alzaría por encima del Monumento a Lincoln, de 30 metros de altura, situado justo al otro lado del río Potomac, en el extremo opuesto del puente conmemorativo de Arlington.

También sería claramente visible desde el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, lugar de descanso final de muchos de los héroes militares de la nación.

El presidente Trump se pronunció tras la revelación de los diseños y aseguró que será el monumento de su tipo "más grande" en todo el mundo.

La estructura "será el ARCO DE TRIUNFO MÁS GRANDE y MÁS HERMOSO, en cualquier lugar del mundo", escribió Trump el viernes en su plataforma de redes sociales.

"¡Será una incorporación maravillosa al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses la disfruten durante muchas décadas por venir!", agregó.

El arco es uno de varios proyectos arquitectónicos que Trump ha emprendido para dejar su huella en Washington en su segundo mandato como el gran salón de baile en la Casa Blanca, duramente criticada por sus detractores, y las renovaciones del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Los bocetos de Harrison Design muestran un imponente arco color blanco una gran dama alada de la Libertad acompañada por dos águilas en color dorado, dos leones resguardando los pilares de la estructura e inscripciones doradas que rezan "Una nación bajo Dios" y "Libertad y justicia para todos" en lados opuestos.

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El arco, que recuerda al Arco de Triunfo de París, se propone para una rotonda en Columbia Island, que se encuentra en el río Potomac, que bordea Washington.

Trump, que fue uno de los promotores inmobiliarios más famosos de Estados Unidos antes de entrar en la industria del entretenimiento y posteriormente en la política, ha dicho que se construiría para conmemorar el aniversario número 250 de la fundación de Estados Unidos y la declaración de independencia de 1776 respecto de Gran Bretaña.

El diseño ya fue presentado para su revisión a la Comisión Estadounidense de Bellas Artes, una agencia federal encargada de asesorar al presidente en cuestiones de diseño.

El mes pasado, la misma agencia aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro grabada con la efigie de Trump, que se acuñará para el 250º aniversario.

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