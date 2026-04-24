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Ciclistas - Foto referencia: Canva
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Ciclismo

Luto en el ciclismo colombiano: Cristian Camilo Muñoz perdió la vida a causa de una infección tras una caída en un Tour

abril 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Pese a los esfuerzos de los médicos, “su evolución clínica se complicó” y falleció en la mañana de este viernes.

El ciclista colombiano se encuentra de luto; en la mañana de este viernes se confirmó el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo Muñoz Lancheros, en Oviedo, España, a causa de complicaciones de salud que se derivaron de un accidente ocurrido durante la carrera Tour du Jura, en Francia.

La noticia fue confirmada por NU Colombia, equipo con el que competía el corredor nacido en Ventaquemada, Boyacá, quien murió este 18 de abril.

“Para el equipo de ciclismo NU Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia”, indicó la escuadra por medio de un comunicado.

De acuerdo con la información compartida por el equipo, el pedalista de 30 años recibió la atención médica necesaria para atender la lesión en su rodilla izquierda, tras la caída en la carrera francesa durante el pasado fin de semana, herida que fue tratada con antibióticos y puntos de sutura.

Sin embargo, días después, cuando el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian tuvo que ser valorado nuevamente en una clínica, en donde el personal de salud le “detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada”.

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Pero, pese a los esfuerzos de los médicos, “su evolución clínica se complicó” y falleció en la mañana de este viernes.

Tras confirmarse el fallecimiento del nacido en Boyacá, el equipo NU Colombia, como símbolo de duelo y respeto, tomó la decisión de retirarse de la Vuelta Asturias.

Finalmente, la escuadra envió un mensaje de acompañamiento a la familia de Muñoz Lancheros en este difícil momento.

“El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, y extienden sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano”, sentenció el equipo por medio de un comunicado.

Así fue el recorrido de Cristian Camilo Muñoz

El nacido en Ventaquemada, Boyacá, era un corredor con una amplia trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional.

Cristian Camilo Muñoz inició su proceso en el ámbito profesional con Coldeportes Zenú en el año 2017, escuadra con la que estuvo hasta la temporada 2018.

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En el año 2019 dio un salto al ciclismo internacional con el UAE Team Emirates, equipo con el que corrió hasta 2021, tiempo en el que tuvo la oportunidad de compartir con una de las grandes figuras del ciclismo mundial en los últimos años, el esloveno Tadej Pogacar.

Para el 2022, se unió a las filas del EMP-Scott de Colombia, conjunto que representó por dos temporadas.

En el año 2024 paso a ser parte de UN Colombia, equipo que integro hasta la fecha.

Competencias más destacadas del corredor boyacense

Dentro de los resultados más importantes, durante los cerca de nueve años en el ciclismo profesional, se encuentran:

  • Campeón de montaña en el Clásico RCN
  • Victorias de etapa en la Clásica de Anapoima
  • Triunfos en la Vuelta a Boyacá
  • Título por puntos en la Vuelta de la Juventud
  • Etapa ganada en el Giro Ciclístico de Italia sub-23

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