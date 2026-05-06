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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Fuerzas Militares

Arranca ‘Tormenta de Primavera’, el mayor ejercicio de la OTAN con 12.000 soldados en frontera con Rusia

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Entrenamiento militar | Foto AFP
Entrenamiento militar | Foto AFP
El objetivo de este ejercicio es reforzar la cooperación y la capacidad de respuesta ante un eventual escenario de guerra convencional.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comenzó esta semana en Estonia un ejercicio militar denominado "Tormenta de Primavera", en medio de tensiones entre la Unión Europea (UE) y el Kremlin.

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Más de 12.000 soldados procedentes de países aliados de la OTAN se están desplegando en las regiones de Põlva, Võru, Tartu, Valga y Viljandi.

El objetivo de este ejercicio es reforzar la cooperación y la capacidad de respuesta ante un eventual escenario de guerra convencional, los eventos incluidos en esta operación de la OTAN serán:

  • Simulacros de combate
  • Planificación y ejecución de operaciones defensivas
  • Entrenamientos conjuntos con Unidades de otros países.

Asimismo, durante el ejercicio, se emplearán cartuchos de fogueo, granadas de entrenamiento, bengalas, maquinaria pesada, aeronaves de combate y sistemas aéreos no tripulados.

Este año participan tropas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Lituania, Polonia, Letonia, Portugal, Rumania, Suecia, República Checa, Países Bajos y Ucrania.

La nación que asume la principal responsabilidad de las operaciones es Estonia, a través de la segunda Brigada de Infantería y el Mando Regional Sur.

En ese contexto, este ejercicio se posiciona como una de las maniobras más relevantes de la Alianza del Atlántico Norte, gracias a su fuerza militar y su ubicación.

¿Por qué es importante?

“Tormenta de Primavera” implementa aprendizajes extraídos del conflicto entre Rusia y Ucrania, enfocada en la atención de las tácticas y al uso de sistemas no tripulados o drones.

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Sin embargo, la edición 2026 trae una novedad, la cual es la integración de representantes de la industria de defensa, que podrán probar innovaciones tecnológicas directamente en un entorno real de entrenamiento junto a las Fuerzas de Defensa de Estonia.

Adicionalmente, incorpora a militares en activo, reclutas o reservistas, consolidando de manera eficaz la vigésima edición de este ejercicio, instaurado en 2003.

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